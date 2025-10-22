Otro paso de la IA; OpenAI lanza ChatGPT Atlas, un nuevo navegador que competirá con Google

OpenAI ha presentado ChatGPT Atlas , un navegador web que integra su popular chatbot directamente en la experiencia de navegación.

Disponible desde el pasado martes 21 de octubre, Atlas busca transformar la forma en que interactuamos con la web y el internet, ofreciendo asistencia inteligente en tiempo real.

¿Qué es ChatGPT Atlas?

ChatGPT Atlas es un navegador basado en Chromium, el motor de código abierto que también utiliza Google Chrome. Actualmente, está disponible para macOS, con planes de expansión a Windows, iOS y Android en el futuro.

La principal novedad es la integración nativa de ChatGPT, lo que permite a los usuarios interactuar con el chatbot directamente desde la barra lateral del navegador.

“Con Atlas, ChatGPT te acompaña en cualquier lugar de la web: te ayuda desde la ventana donde te encuentras, comprende lo que intentas hacer y completa las tareas por ti, todo sin copiar y pegar ni salir de la página”, explicó OpenAI .

Funcionalidades destacadas de ChatGPT Atlas

Asistencia Contextual : los usuarios pueden solicitar resúmenes, análisis o comparaciones de contenido directamente desde cualquier página web.

: los usuarios pueden solicitar de contenido directamente desde cualquier página web. Modo Agente : Disponible para usuarios de pago (Plus, Pro y Business), esta función permite a ChatGPT realizar tareas automáticamente , como completar formularios o realizar compras, siempre con la aprobación del usuario.

: (Plus, Pro y Business), esta función , como completar formularios o realizar compras, siempre con la aprobación del usuario. Memorias del Navegador: Atlas ofrece una función opcional que permite al navegador recordar detalles de navegación para ofrecer una experiencia más personalizada.

De acuerdo a OpenAI, los usuarios tienen control total sobre esta función y pueden eliminar o archivar la información en cualquier momento.

Privacidad y control de datos de ChatGPT

OpenAI enfatiza que los usuarios tienen el control total sobre sus datos. Por defecto, Atlas no utiliza la información de navegación para entrenar modelos de IA.

Además, los usuarios pueden gestionar qué sitios son visibles para la IA y borrar historiales específicos.

El lanzamiento de ChatGPT Atlas representa una competencia directa para navegadores establecidos como Google Chrome y Microsoft Edge. Analistas del sector señalan que la integración de IA en la navegación de internet podría cambiar significativamente la dinámica del mercado.

