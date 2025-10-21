Honor humilla a Apple y Samsung con un smartphone que camina y te observa como un robot de Pixar

Honor vuelve a desafiar a Apple y Samsung con un concepto que redefine lo que entendemos por teléfono inteligente, el Honor Robot Phone. Presentado como parte del proyecto Alpha Plan 2025, este prototipo integra un brazo robótico retráctil que convierte la cámara en un ojo mecánico capaz de moverse, seguir objetos y reaccionar de forma autónoma gracias a Inteligencia Artificial (IA) avanzada.

Aunque aún no está a la venta, su presentación apunta a un futuro donde los celulares serán más que pantallas rectangulares. El Robot Phone promete debutar oficialmente en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, marcando un antes y un después en la interacción entre humanos y dispositivos móviles.

¿Cómo es el Honor Robot Phone?

El Honor Robot Phone rompe con la monotonía del diseño plano. Su brazo robótico de tres ejes se despliega desde la parte trasera, girando y estabilizando la cámara para obtener tomas cinematográficas sin accesorios externos. Este avance combina la potencia de los chipsets Honor con precisión robótica, ofreciendo una experiencia fluida tanto para vloggers como para usuarios cotidianos.

El dispositivo puede seguir rostros, grabar automáticamente y adaptarse a distintas escenas, algo impensable en modelos tradicionales. Es, literalmente, un móvil que “cobra vida” frente a los ojos del usuario.

Así funciona la IA en el Honor Robot Phone

Más allá del hardware, el Robot Phone destaca por su IA “emocional”, capaz de anticipar momentos y reaccionar ante estímulos visuales. Detecta sonrisas, mascotas o atardeceres y decide cuándo grabar o capturar imágenes sin intervención humana.

Honor asegura que su tecnología convierte al teléfono en un asistente visual continuo, capaz de aprender del entorno y emitir alertas útiles, desde recordatorios contextuales hasta vigilancia doméstica sin cámaras adicionales.

Innovación frente a los gigantes del mercado

Comparado con los estabilizadores de DJI o los teléfonos de Samsung y Apple, el Robot Phone ofrece integración total sin necesidad de periféricos. Mientras los modelos actuales dependen de accesorios externos, Honor apuesta por una experiencia todo en uno, impulsada por IA y sin comprometer la portabilidad.

Los expertos consideran que este enfoque podría abrir una nueva categoría de dispositivos híbridos, smartphones que actúan como cámaras inteligentes autónomas.

