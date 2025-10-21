¡Cambia tu teléfono! Amazon remata el iPhone 14 Pro, oportunidad de lujo a buen precio
Descubre el iPhone 14 Pro 1 TB en color oro; destaca su máximo rendimiento, diseño premium y oportunidad imperdible en Amazon. ¡No lo dejes pasar!
¡Es tu oportunidad! El iPhone 14 Pro de 1 TB en color oro está en oferta en Amazon, lo ofrecen reacondicionado. Este celular tiene rendimiento excepcional y un diseño elegante.
Con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, además de una tasa de refresco de hasta 120 Hz, proporciona una experiencia visual fluida y vibrante.
Equipado con el potente chip A16 Bionic, este dispositivo maneja aplicaciones exigentes y multitarea con facilidad. Su sistema de cámaras, que incluye un sensor principal de 48 MP, permite capturar fotos y videos de alta calidad en diversas condiciones de iluminación.
Precio del iPhone 14 Pro en Amazon
El iPhone 14 Pro de 1 TB en color oro reacondicionado está disponible por 12 mil 734.82 pesos en Amazon México , un precio pocas veces visto en México.
Además, ofrece la posibilidad de pagarlo en 15 meses sin intereses, lo que facilita su adquisición sin afectar significativamente el presupuesto mensual.
Cámara y funcionalidades del iPhone 14 Pro
El sistema de cámaras es otra gran razón para considerar esta oferta: cámara principal de 48 MP (f/1.78) con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 3× de 12 MP, zoom óptico combinado hasta 6× y zoom digital hasta 15×.
Entre las funciones destacadas: Always-On Display, Dynamic Island (la nueva interacción en pantalla), grabación en 4K con Dolby Vision y mejoras de fotografía mediante el “Photonic Engine”.
¿Vale la pena un producto reacondicionado?
Optar por un producto reacondicionado significa adquirir un dispositivo que ha sido inspeccionado, probado y restaurado a su estado original por profesionales certificados.
Este proceso no solo garantiza su funcionalidad, sino que también contribuye a la reducción de residuos electrónicos, promoviendo una opción más sostenible y económica sin comprometer la calidad.
Cambia tu iPhone con esta súper oportunidad
Este modelo de 1 TB es ideal para usuarios que requieren amplio espacio de almacenamiento para aplicaciones, fotos, videos y archivos pesados. Su diseño en color oro añade un toque de sofisticación, mientras que su rendimiento asegura una experiencia de usuario fluida y eficiente.
Al ser reacondicionado, no solo ahorras dinero en comparación con un dispositivo nuevo, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al elegir una opción más sostenible.
