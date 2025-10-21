VIDEO: Samuel García marca “golazo” en inauguración de cancha en Nuevo León

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y la fiebre mundialista comienza a sentirse en las 3 sedes mexicanas que albergarán el torneo de fútbol más importante del planeta.

Samuel García , gobernado de Nuevo León fue visto metiendo un auténtico golazo en una pequeña cancha del barrio del Carmen, el video fue compartido por sus redes sociales y rápidamente se viralizó.

En el video se puede ver que Samuel García recibe el balón sobre la banda y remata de “volea”, para clavar en la escuadra de la portería. El suceso tuvo lugar en un pequeño evento deportivo que forma parte del programa de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

En el evento también participaron jóvenes de la Escuela Secundaria No. 135 “Gilberto Bosques Saldívar” los cuales fueron parte de las actividades recreativas y deportivas junto al gobernador, esta es una de las iniciativas que se están promoviendo en el estado para recuperar espacios urbanos poco favorables y alejar a los jóvenes del alcohol y las drogas mediante la promoción del deporte.

En su cuenta de instagram el gobernador también se candidateo a la Selección Mexicana de Fútbol tras encontrar similitudes entre su gol y el del neerlandés Marco Van Basten el la Eurocopa de 1988.

Así se prepara Monterrey para el Mundial de 2026

Monterrey es una de las 3 ciudades mexicanas que serán sede del Mundial de 2026, junto a CDMX y Guadalajara. Es por eso que a poco menos de un año de la justa mundialista, la ciudad norteña entrará en una serie de mejoras para albergar un evento de tal magnitud.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García ha recalcado en varias ocasiones que Monterrey va a ser la ciudad que más inversión y mejoras tendrá para la Copa del Mundo de 2026, con una inversión de más de 37 mil millones de pesos, las líneas 4 y 6 del metro de Monterrey están renovadas y listas para ser utilizadas de manera masiva por los turistas de todo el mundo.

También se renovaron las autopistas La Gloria-Colombia, Interserrana y el Periférico del Área Metropolitana, aunque sin duda la apuesta más grande se encuentra en materia de seguridad. En los últimos dos años la violencia se ha logrado reducir en un 80% en las zonas catalogadas como las más propensas a delitos de alto impacto.

La Fuerza Civil de Monterrey se ha convertido en una de las corporaciones mejor calificadas del país, llegando a reportar un 78% de aceptación por parte de los habitantes. Para 2026, Nuevo León va a llegar con un ciudad protegida, con buena infraestructura en materia de movilidad y una oferta turística a la par de países de primer mundo.

