Esta es la mejor forma de tomarle fotos al cometa Lemmon con tu celular

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) se ha convertido en el espectáculo astronómico más esperado de octubre y más en el país, siendo una de las mayores tendencias del país.

Su paso será visible desde México y gran parte del hemisferio norte sin necesidad de telescopio, pero si lo que se busca es inmortalizarlo en una fotografía, hay que conocer algunos trucos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo capturar al cometa con tu teléfono?

No hace falta una cámara profesional para fotografiar el cometa Lemmon . Los teléfonos de gama media y alta pueden lograr resultados sorprendentes si se configuran correctamente.

Hoy en #cielosESA...@Eldelron nos envía estas espectaculares imágenes del cometa C/2025 A6 Lemmon. Se puede captar a simple vista. Búscalo cerca de la Osa Mayor al anochecer, dirección NO y antes del amanecer NE



¡Muchas gracias @Eldelron por tus fotos y las claves para poder… pic.twitter.com/VNB7Wb7kuN — ESA España (@esa_es) October 17, 2025

Pasos básicos para lograr una buena toma:



Coloca el teléfono sobre un tripié o una base firme para evitar vibraciones

o una base firme para evitar vibraciones Activa el modo Noche o Astrofotografía (presente en modelos como Pixel, Galaxy o iPhone Pro

(presente en modelos como Pixel, Galaxy o Si tu celular permite modo Pro o Manual , ajusta los parámetros:

ISO: entre 1600 y 3200 Exposición: de 5 a 10 segundos Apertura: la más baja posible (f/1.8 o f/2) Zoom: 1x o 2x para mayor claridad

, ajusta los parámetros: Usa una app de astronomía para encuadrar el cometa y enfocar correctamente.

Aunque la imagen resultante muestre al cometa como una mancha brillante con una débil cola, los detalles que el ojo humano no percibe sí quedarán registrados en la fotografía.

¿Por qué chocan las galaxias? la Nasa revela fascinantes imágenes [VIDEO] Así es como nacen más estrellas, revela la NASA las imágenes captadas por el telescopio James Webb en un hecho sorprendente que está llamando mucho la atención.

Consejos para los más experimentados

Si se dispone de equipo fotográfico avanzado, una cámara con lente gran angular o telefoto corto, tripié y montura motorizada permiten obtener resultados espectaculares.

Con exposiciones de 30 a 120 segundos y una apertura amplia (f/2–f/2.8), se pueden captar las diferencias de color entre la cola de polvo y la iónica, además de la estructura del núcleo.

El cometa Lemmon, una visita fugaz y brillante

Descubierto por el Observatorio Mount Lemmon en Arizona a inicios de 2025, este cometa ha capturado la atención de astrónomos y aficionados por su brillo creciente.

Según la plataforma Star Walk, su punto máximo de visibilidad será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando alcance su perihelio (el punto más cercano al Sol).

¿Cuándo y a qué hora se verá en México?

En México, podrá observarse hacia el horizonte occidental, poco después de la puesta del sol, entre las 18:30 y las 20:15 horas, dependiendo de la ubicación.

Los especialistas recomiendan alejarse de las luces urbanas y buscar cielos despejados para apreciarlo mejor. Aplicaciones como Sky Guide, Stellarium o Star Walk 2 ayudan a localizarlo con precisión.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.