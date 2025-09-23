‘El Rapto’, la predicción apocalíptica que sacude redes sociales

Una nueva predicción sobre el fin del mundo ha capturado la atención de millones en redes sociales, generando una mezcla de ansiedad, curiosidad y burla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Joshua Mhlakela , un predicador sudafricano, afirma que ‘el Rapto’ o Segunda Venida de Jesucristo ocurrirá entre el martes 23 o miércoles 24 de septiembre, desatando un fenómeno viral en TikTok bajo hashtag #RaptureTok.

¿En qué se basa la predicción de ‘el Rapto’?

Mhlakela vincula su revelación con Rosh Hashaná , la Fiesta Judía de las Trompetas, que este año coincide con esas fechas. Esta asociación no es nueva en los círculos cristianos que estudian las profecías, ya que muchos ven en esta festividad un cumplimiento simbólico de eventos escatológicos —del fin de los tiempos— descritos en la Biblia.

Los pasajes clave a los que se recurre son 1 Tesalonicenses 4:16-17, que habla de que los creyentes serán “arrebatados” en las nubes para encontrarse con Cristo, además de 1 Corintios 15:51-52, que describe una transformación “en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final”.

La reacción en TikTok: entre el pánico y la risa

TikTok se ha convertido en el epicentro de la reacción pública. Mientras algunos usuarios expresan genuina preocupación –llegando a afirmar que hay personas vendiendo sus propiedades–, otros han respondido con humor.

Un ejemplo notable es la TikToker Sonja (@sonj779), quien, con más de un millón de seguidores, ha publicado una serie de “Consejos para el Viaje al Rapto”.

El adn de la Historia: La Semana Santa [VIDEO] ¿Conoces las principales tradiciones de la Semana Santa? Te contamos todo en este capítulo del adn de la Historia, transmitido el 4 de abril del 2023.

Entre sus sugerencias, que oscilan entre lo serio y lo satírico, incluye comprar ropa interior nueva porque “la última impresión de uno no debería ser su ropa interior vieja”.

Las cinco hipótesis de cómo y cuándo sucederá el rapto

Existen cinco teorías principales sobre cómo y cuándo sucederá el rapto, las cuales están relacionadas con lo que muchos afirman que es parte de la enseñanza bíblica profética, como el período de la “ tribulación ”.



Después de la tribulación, los creyentes son arrebatados al final del período de la tribulación, cuando Cristo regresa a juzgar (véase Apocalipsis 19).

cuando Cristo regresa a juzgar (véase Apocalipsis 19). Pre-ira, los creyentes serán arrebatados en algún momento e ntre el sexto y séptimo sellos descritos en Apocalipsis

La mitad de la tribulación, los creyentes vivos son tomados en medio del período de tribulación.

en medio del período de tribulación. Rapto parcial, solo los creyentes fieles son llevados para estar con Cristo al comienzo de la tribulación, mientras que los cristianos infieles son dejados atrás y deben pasar por la tribulación.

al comienzo de la tribulación, mientras que los cristianos infieles son dejados atrás y deben pasar por la tribulación. Pre-tribulación, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo antes de que la tribulación comience.

¿Qué dice la teología cristiana sobre ‘el Rapto’?

Es importante destacar que el término Rapto no aparece explícitamente en la Biblia , pero es ampliamente utilizado en la teología cristiana.

Existen varias interpretaciones sobre cuándo ocurrirá, siendo las principales el pretribulacionismo (antes de un período de tribulación) y el postribulacionismo (después).

Organizaciones como la Asociación Evangélica Billy Graham explican que se trata de una creencia fundamental, aunque las fechas específicas han sido objeto de numerosas predicciones fallidas a lo largo de la historia.

La postura mayoritaria dentro de las iglesias principales es la que recoge el Evangelio de Mateo: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mateo 24:36).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.