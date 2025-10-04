Carolina Ross llega a La Granja VIP dispuesta a demostrar que es ‘la mejor de todas’

¡Empieza la cuenta regresiva! Estamos a solo ocho días de que empiece La Granja VIP y ya conocimos a la novena granjera que se integra a este divertido reality show de TV Azteca. La nueva granjera que se destapó durante el medio tiempo del partido Tigres vs. Cruz Azul es la cantante Carolina Ross.

¿Te lo imaginabas? La Granja VIP 2025 se estrena el 12 de octubre por Azteca Uno y podrás seguir el 24/7 por Disney Plus. Si ya estás listo para seguir este nuevo reality show, te contamos de qué se trata La Granja y quiénes son las celebridades que podrás seguir desde la popular plataforma de streaming.

Revelan a la novena participante de La Granja VIP

Este sábado 4 de octubre no solo vivimos un emocionante encuentro entre Tigres y Cruz Azul, sino que los fans de La Granja VIP también conocieron a la novena celebridad que forma parte de este ambicioso proyecto de TV Azteca.

La nueva granjera confirmada que convivirá con personalidades polémicas como Alfredo Adame , Alberto del Río y Manola Díez aseguró que se encuentra muy emocionada y lista para enfrentar lo que se venga dentro de La Granja VIP México.

¿Quién es Carolina Ross, la famosa que dejó de seguir Christian Nodal?

Carolina Ross, la novena granjera confirmada de La Granja VIP es una talentosa y bella cantautora mexicana. Tiene 30 años y nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa.

La famosa saltó a la fama con realities de canto, donde se ganó el cariño del público. No obstante, tiene gran popularidad en redes sociales como Instagram y Youtube, donde brilla con éxitos como Me vas a extrañar, La mejor de todas, Puño de diamantes, Qué bueno que fuiste tú.

La famosa llamó la atención de Christian Nodal cuando realizó un cover del tema “De los besos que te di”; no obstante, tras iniciar su relación con Ángela Aguilar, el sonorense dejó de seguir a Carolina en redes. Un hecho que no pasó desapercibido por los fans de la sinaloense.

Con su talento musical y su buena vibra, Carolina Ross llega lista para competir en La Granja VIP .

¿De qué se trata la Granja VIP?

La Granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca que está a solo unos días de comenzar. Se trata de un reality que ha sido muy exitoso en más de 50 países y que tendrá su primera edición en México que promete ser todo un éxito. La Granja México se trata de encerrar en una casa a 16 granjeros que tendrán que realizar varios retos para conseguir beneficios, entre ellos, la comida y convertirse en el capataz. Pero, lo más importante es que las celebridades tendrán que realizar las actividades propias de una granja para sobrevivir.

Por lo tanto, los espectadores verán a las 16 celebridades convertidas en granjeros, ordeñar vacas, cuidar ovejas, puerquitos, gallinas, caballos, etcétera. Estas condiciones de vida que son ajenas para muchos de ellos, los pondrán a sufrir y seguramente en situaciones muy divertidas ¿Lo lograrán?

El estreno es el próximo 12 de octubre, por Azteca Uno y, recuerda, este nuevo reality contará con la divertida conducción de Adal Ramones , Kristal Silva y Alexa Garza. Además de la paricipación de cinco críticos de lujo: Lolita Cortés, Linet Tapia, Flor Rubio, Ferka y El Rey Grupero, ¿te lo vas a perder?

