¡De impacto! Lis Vega es la décima participante confirmada de La Granja VIP

¡Faltan solo 4 días! Este martes 8 de octubre TV Azteca realizó la presentación oficial a prensa de su nuevo reality, La Granja VIP. Una ambiciosa apuesta que reunirá a 16 celebridades que convivirán en encierro por 10 semanas. Una de ellas, será la actriz, bailarina y vedette, Lis Vega.

Durante la conferencia de prensa de La Granja VIP México, el conductor Adal Ramones reveló a la décima granjera que se une a este reality que ya ha sido exitosos en al menos 50 países y que llega por primera vez a México de la mano de TV Azteca.

Revelan a la décima participante de La Granja VIP

Lis Vega, la décima granjera confirmada de La Granja México se une a Kim Shantal, Sandra Itzel, Carolina Ross y Manola Díez, hasta ahora las granjeras reveladas para esta primera edición del reality que obligará a los participantes a realizar tareas propias de la vida de campo para sobrevivir.

Al respecto, Lis Vega confesó que se siente muy honrada de haber sido considerada para formar parte de este ambicioso proyecto con el que TV Azteca pretende divertir y conquistar la preferencia de los hogares mexicanos. La nueva granjera confirmada aseguró que se encuentra muy emocionada y lista para enfrentar lo que se venga dentro de La Granja VIP México.

¿Quién es Lis Vega y cómo se hizo famosa?

Lis Vega es una actriz, cantante y vedette cubana que se hizo famosa en México gracias a su participación en programas de televisión y telenovelas. Llegó al país en los años 2000 y rápidamente destacó por su belleza, talento para el baile y su carisma en el escenario.

Además de su carrera como actriz, Lis Vega ha trabajado como modelo y ha incursionado en la música y el fitness, mostrando su estilo de vida saludable en redes sociales. Gracias a su versatilidad y personalidad fuerte, se ha convertido en una de las artistas cubanas más reconocidas del entretenimiento en México.

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality show que ya se ha llevado a cabo, con gran éxito en otros 50 países como Noruega, donde ha llegado a tener hasta 29 temporadas. La dinámica consiste en que los participantes, aislados del exterior, realizarán tareas como sembrar, cosechar, ordeñar animales y limpiar establos para sobrevivir.

El programa incluirá retos de los que dependen el presupuesto para comida y el granjero o granjera con mejor rendimiento será elegido como el capataz, por lo que tendrá derecho a dormir en una recámara con todas las comodidades.

La Granja VIP 2025 se estrenará el próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 8 de la noche, por Azteca Uno. Recuerda que puedes seguir el 24/7, a través de la plataforma de streaming Disney Plus.