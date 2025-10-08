¡De TikTok para el mundo! OMAHI es el onceavo participante de La Granja VIP

A solo 4 días del gran estreno de La Granja VIP , los conductores de Venga la Alegría revelaron al onceavo participante del nuevo reality de TV Azteca: OMAHI, la estrella de TikTok.

Con un acumulado de 31 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de seguidores en Instagram, el influencer de origen regiomontano llega dispuesto a sacar su lado animal para llegar a la final de La Granja VIP México.

Tania Itzel Vargas Kike Mayagoitia es el octavo granjero confirmado en La Granja VIP.

Revelan a OMAHI como el participante 11 de La Granja VIP

El programa Venga la Alegría se convirtió en uno de los escenarios obligados para revelar a las celebridades que se convertirán en granjeros a partir del próximo domingo 12 de octubre. Este miércoles 8, tocó el turno al influencer Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como OMAHI.

El joven y exitoso creador de contenido aseguró que se encuentra muy emocionado y listo para entrar a La Granja VIP 2025 y hacer todo lo necesario para convertirse en uno de los finalistas de este ambicioso proyecto con el que seguramente TV Azteca cerrará el 2025 en los primeros lugares de rating.

¿Quién es OMAHI?

OMAHI es un popular influencer y creador de contenido que alcanzó el éxito en la red social china una vez que se viralizó un video suyo en el que mostraba una muñeca supuestamente embrujada.

Su contenido incluye sketches cómicos, retos, bromas, escenas cotidianas y colaboraciones con otros influencers . Además, OMAHI es un talentoso DJ y tuvo su debut en uno de los festivales de música electrónica más importantes, Electric Daisy Carnival (EDC).

Pero eso no es todo. OMAHI también se ha vuelto muy popular realizando obras sociales, pues en diversas ocasiones ha regalado comida entre personas en situación de calle; ha regalado un auto y apoyado tratamientos médicos a personas necesitadas.

¿De qué se trata La Granja VIP y cuándo empieza?

La Granja VIP es un reality 24/7 que consiste en reunir a 16 celebridades y encerrarlas en una casa con una granja en la que no contarán con lujos ni comodidades. Los granjeros y granjeras deberán de realizar tareas propias de la vida rural para sobrevivir y alimentarse.

La dinámica será muy divertida, pues habrá retos y actividades específicas en cada día de la semana. Además, este reality que ha tenido gran éxito a nivel internacional, pero que se realiza por primera vez en México, cuenta con la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva , Alex Garza y Mallezaa.

No te pierdas el gran estreno, el próximo domingo 12 de octubre, por Azteca Uno y sigue el 24/7 por Disney Plus.

