Rematan Samsung Galaxy S24+; Amazon lo deja con 10% de descuento y un precio envidiable

El Samsung Galaxy S24+ en color Onyx (negro) con configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento aparece como uno de los buques insignia actuales de la marca.

La oferta que hoy te traemos tiene una valoración promedio de 4.6 sobre cinco, con más de cinco mil calificaciones, además de que se vendieron más de 400 unidades el mes pasado.

La promoción en Amazon México lo coloca en un precio de 11 mil 652.84 pesos, lo que representa un 10% de descuento sobre el precio anterior de 12 mil 999 pesos. Adicionalmente, se ofrecen 90 días gratis de Amazon Music con la compra y la opción de pagarlo en 15 meses sin intereses a 776.85 pesos mensuales.

Características del Samsung Galaxy S24+

El Galaxy S24+ equipa un procesador Snapdragon 8 Gen 3 (o en algunas regiones variantes Exynos) con arquitectura avanzada, acompañado de 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o incluso 512 GB.

Su pantalla es un panel Dynamic AMOLED 2X con resolución QHD+ (3120 × 1440 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza fluidez y una experiencia visual de alto nivel.

Samsung Galaxy S24+ con una gran cámara y sistema operativo

En cuanto a cámaras, incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, una lente teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3× y una ultra gran angular de 12 MP.

La batería es de 4,900 mAh, lo cual brinda autonomía suficiente para la mayoría de usuarios durante un día completo, incluso bajo uso intenso.

El sistema operativo que viene incorporado es Android 14 con la capa One UI 6.1, la cual recientemente está evolucionando hacia versiones más avanzadas como One UI 7 y One UI 8.

Ventajas del Samsung Galaxy S24+

Rendimiento sobresaliente . La combinación del procesador de última generación con 12 GB de RAM entrega fluidez incluso en tareas exigentes, como juegos o edición de video.

. La combinación del procesador de última generación con 12 GB de RAM entrega fluidez incluso en tareas exigentes, como juegos o edición de video. Gran pantalla y experiencia visual . La pantalla AMOLED con 120 Hz se destaca en cobertura de color, brillo y fluidez.

. La pantalla AMOLED con 120 Hz se destaca en cobertura de color, brillo y fluidez. Fotografía versátil. Las tres cámaras permiten capturar desde grandes paisajes hasta acercamientos con calidad óptica.

Oferta atractiva. El descuento del 10% y la posibilidad de pagos en parcialidades sin intereses lo hacen más accesible.

Los 90 días gratis de Amazon Music pueden sumar valor para quienes consumen contenido de audio.

