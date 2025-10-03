¡Mucha polémica! El top 10 de mejores platillos de la comida mexicana según Taste Atlas

Taste Atlas , una de las guías gastronómicas más importantes a nivel internacional, revivió la polémica en nuestro país al revelar el top 10 definitivo de los mejores platillos de comida mexicana, entre los cuales destacan los chilaquiles, tacos de carne asada, camarones y mucho más.

Dentro del top 10 revelado por la firma, se encuentran alimentos típicos del norte, centro y sur de la República Mexicana, así como platillos a base de camarón, cerdo, maíz, queso y las típicas “garnachas” que se van de tortas hasta tamales.

Top 10 de los mejores platillos de comida mexicana según Taste Atlas

El top 10 de Taste Atlas sobre la comida mexicana colocó en el primer lugar el caldo de queso, sopa preparada a base de papa, chiles verdes, caldo de pollo y diferentes tipos de este lácteo. Este platillo se suele vender en zonas del centro y norte del país.

El resto del top 10 de la guía, es el siguiente:

Caldo de queso Tacos de carne asada Camarones enchipotlados Barbacoa Carnitas estilo Michoacán Esquites Cochinita pibil Chilaquiles Chilorio Antojitos (fajitas, tortas, tamales, tacos, tostadas, tlayudas, elote, chalupas, gorditas, empalmes, quesadillas, cemitas, empanadas y pambazo)

Otros platillos que destaca Taste Atlas en su lista

Dentro de la lista presentada por Taste Atlas también destacan acompañamientos como el guacamole, el queso Oaxaca, así como postres que van desde la famosa Carlota de limón hasta cocteles de fruta conocidos como “biónicos”.

En la lista también se encuentra el pescado zarandeado de Nayarit, las enchiladas suizas, sopa de lima de Yucatán, camarones al mojo de ajo, sopa Tarasca, así como la machaca y el queso fundido.

¿Cómo hace sus evaluaciones Taste Atlas?

Vale la pena mencionar que la guía antes mencionada se encarga de recopilar reseñas y calificaciones de cientos de miles de comensales y expertos en gastronomía para las evaluaciones que revela cada cierto tiempo.

Estas se basan principalmente en la aceptación de los platillos en el público general, así como en los alimentos y bebidas que más suelen consumirse y recomendarse a nivel internacional.

