"Él es un caballero”, Manola Díez revela que sí haría alianza con Alfredo Adame en La Granja VIP 2025

La Granja VIP está a unos días de comenzar y estamos cerca de conocer a todas las celebridades que se convertirán en granjeros en el nuevo nuevo reality de TV Azteca. Manola Díez es una de las participantes que lucharán por llevarse el premio millonario y coronarse como la ganadora de la primera edición de este ambicioso proyecto de la televisora del Ajusco.

La actriz con experiencia en realities 24/7 tiene fama de crear polémica en este tipo de shows; sin embargo, en esta ocasión, Manola Díez confiesa que llega con la mejor de las vibras y dispuesta a hacer alianzas con viejos amigos como Alfredo Adame , a quien la famosa considera “todo un caballero”.

“(A Alfredo Adame) lo quiero muchísimo, es un gran tipo es un caballero y la verdad es que conmigo siempre se ha portado muy bien… Es un caballero en toda la extensión de la palabra, trabajamos juntos hace muchos años y me ha encantado esta idea de volverlo a ver, de poder ser compañeros estemos o no en el mismo equipo”, confesó Manola Díez.

La famosa confesó que sí podría hacer una alianza con él, porque “más que alianza es una amistad lo que tengo desde hace tiempo con él, el cariño sobre todo que le tengo, el respeto y la admiración en su profesión y como el ser humano extraordinario que es y la verdad es que claro que podemos hacer alianzas”.

Manola Díez revela que es lo que no está dispuesta a aguantar en La Granja VIP 2025

Manola Díez revela sus fortalezas en la competencia

Además de tener la intención de hacer nuevos amigos y divertirse al máximo en esta experiencia, Manola Díez nos confesó que llega con una ventaja, ya que a diferencia de otros participantes, la rubia regiomontana creció en un rancho y sí le sabe a las actividades propias de una granja.

“Yo prácticamente me crié en un rancho, entonces pues no es presunción pero pues obviamente el tener esa esos recuerdos de la infancia donde conviví con muchos animales , pues aprendes muchas cosas, entre ellas, aprendí y amar a los animales”, confesó Manola.

La famosa llegó a la redacción de adn Noticias acompañada por su esposo el abogado Alejandro Gamboa con quien se casó hace tres meses. La famosa nos confesó que él está dispuesto a apoyarla con todo en este nuevo reto. Por lo que Manola Díez llega a este nuevo reality de TV Azteca en un muy buen momento de su vida, con la mejor de las energías y dispuesta a dar un show muy divertido al público.

Si La Granja saca tu lado animal, ¿con qué animal te comparas?

“Pues mira yo me identifico con el gato, con la pantera, con el león, con el tigre, con toda la familia de los felinos. Los gatos son sanadores, transmutan tu energía y la convierten en positivo, su ronroneo es antiestrés y la verdad es que nos vendría muy bien a todos tener gatos en La Granja VIP”. -Manola Díez

El mensaje de Manola Díez para el resto de los granjeros

“Granjeros ya tengo muchas ganas de conocerlos, de verlos, de convivir con ustedes, les deseo éxito a todos, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a ser amigos, vamos a darle al público lo que merece: diversión garantizada, alegrías, risas”.

“Mis granjeros y mis granjeras, cuento los días para verlos, abrazarlos y conocerlos y poder conocer gente nueva, tener más amigos de los que tengo y sepan que me va a dar mucho gusto poderlos abrazar ahora que los vea”. -Manola Díez.

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP , el nuevo reality 24/7 por el que apuesta TV Azteca, ha sido muy exitoso en más de 50 países. La Granja México se trata de encerrar en una casa a 16 granjeros que tendrán que realizar varios retos para conseguir beneficios, pero, además, tendrán que realizar las actividades propias de la vida de campo para sobrevivir.

De esta manera, veremos a las 16 celebridades convertidas en granjeros que deberán de ordeñar vacas, cuidar ovejas, puerquitos, gallinas, caballos, etcétera. ¿Lo lograrán?

No te pierdas el nuevo reality de TV Azteca, este próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno y sigue el 24/7, a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

