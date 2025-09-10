¡Está dentro! Kim Shantal es la tercera participante de La Granja VIP

Este jueves 11 de septiembre, los conductores de Venga la Alegría nos acaban de dar una noticia sorprendente y es que presentaron a la youtuber, influencer, modelo de redes sociales, Kim Shantal, como la tercera participante de La Granja VIP .

Con esta noticia, al menos 15 millones de seguidores en redes sociales estarán al pendiente de la nueva aventura que emprenderá su influencer favorita el próximo 12 de octubre. Te contamos todos los detalles del nuevo reality de TV Azteca.

Revelan a Kim Shantal como la tercera integrante de La Granja VIP

Esta mañana, los conductores de Venga la Alegría le dieron la bienvenida a Kim Shantal a La Granja VIP, un mega proyecto por el que TV Azteca ha apostado en este cierre del 2025.

Con Adal Ramones a la cabeza, este nuevo reality promete ser un exitazo. Hasta el momento, contamos con tres nombres revelados: el actor Alfredo Adame, el cantante, conductor y exfinalista de MasterChef Celebrity, Jawy Méndez.

Durante su presentación, Kim Shantal aseguró que llega dispuesta a todo para convertirse en una de las finalistas de La Granja VIP.

¿Quién es Kim Shantal y cómo se hizo famosa?

Kim Shantal es una popular influencer y creadora de contenido mexicana que se hizo famosa en Badabun, donde destacó por su carisma y autenticidad. Después, se dio a conocer en distintas plataformas, donde se convirtió en una de las influencers con más número de seguidores.

La nueva integrante de La Granja VIP fue galardonada con un premio MTV MIAW en la categoría de Instagramer Nivel Dios México en el año 2019, por su influencia y éxito en dicha red social.

Kim llega preparada a La Granja VIP, porque ya tiene experiencia en relities como Los 50, La Venganza de los Ex y Tentados por la Fortuna, el último de TV Azteca.

