Con 27% de descuento y a meses sin intereses; rematan Amazon Fire con Smart TV 4K
La oferta es de la Smart TV Amazon Fire TV de 55” con 4K UHD y HDR, Alexa, 4 HDMI, buen contraste y apps integradas; ideal para streaming y limitada en brillo.
Amazon anuncia una televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 4 de 55” en 4K UHD, actualmente con una calificación de 4.7 de 5 estrellas basada en dos mil 603 opiniones.
En el último mes, más de 200 unidades fueron compradas. La promoción vigente marca un precio de seis mil 899 pesos, lo que representa un 27% de descuento respecto al precio orginal (nueve mil 399 pesos).
Además, ofrece facilidades de pago, como 15 meses sin intereses de 459.93 pesos mensuales, envío gratis, además de 30 días de devolución sin costo.
Características de la Amazon Fire TV
Este televisor forma parte de la línea Fire TV 4-Series , que combina un panel 4K Ultra HD con la plataforma Fire OS de Amazon. Soporta formatos HDR10 y HLG, tiene iluminación Direct LED y ofrece conectividad con cuatro puertos HDMI para integrar consolas, reproductores o equipos de audio.
La retroalimentación apunta que es ideal para usuarios de Alexa , ya que incluye control por voz, integración de funciones de hogar inteligente y acceso directo a numerosas plataformas de streaming (Disney+, Prime Video, etc.).
También incorpora la funcionalidad eARC para transmitir formatos de audio avanzados hacia sistemas de sonido externos; sin embargo, el panel opera a 60 Hz, lo que limita su rendimiento en aplicaciones de videojuegos exigentes o contenido con movimientos muy rápidos.
Ventajas de la Amazon Fire TV
- Amplia disponibilidad de aplicaciones y contenido en streaming gracias a Fire OS integrado
- Buen contraste nativo: los negros se ven pronunciados en ambientes oscuros
- Interfaz sencilla y familiar para usuarios de Alexa , permitiendo control por voz y automatización del hogar
- Ofertas promocionales atractivas, con descuentos significativos, pagos en plazos y garantía de devolución
¿Vale la pena esta compra?
Para alguien que busca entrar al mundo de los televisores 4K con un presupuesto moderado y que ya esté dentro del ecosistema de Amazon/Alexa, esta oferta de 55” Fire TV Serie 4 puede ser muy atractiva.
El precio descontado y las facilidades de pago representan una ventaja convincente.
