Demon Slayer x Crocs llega a México con una colección de los zuecos de matademonios; modelos y precio

La esperada colección Demon Slayer x Crocs ya está disponible en México y promete convertirse en la tendencia de los fanáticos del anime. Inspirada en los personajes de Tanjiro, Nezuko y los Pilares, esta colaboración une el estilo del Cuerpo de Matademonios con la comodidad del Croslite. Los precios de los modelos van de los mil 899 a los 2 mil 499 pesos y se pueden adquirir directamente en el sitio oficial de Crocs.

Cada diseño rinde homenaje a un personaje clave del anime Kimetsu no Yaiba, con detalles únicos que transforman a los clásicos zuecos en piezas de colección. La marca presentó cinco modelos exclusivos que ya están causando sensación entre los cazadores de demonios mexicanos.

¿Qué es Demon Slayer y por qué causa tanto furor?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es un fenómeno global que nació como manga y se convirtió en uno de los animes más exitosos de la última década. Su historia, ambientada en el Japón de la era Taisho, abarcó desde el 30 de julio de 1912 hasta el 25 de diciembre de 1926. Todo gira entorno a Tanjiro Kamado en su lucha por salvar a su hermana Nezuko y derrotar al demonio Muzan.

El éxito de la saga no se limita a la pantalla. Con películas, temporadas y ahora colaboraciones de moda, Demon Slayer sigue conquistando a millones de seguidores. El lanzamiento de la película To the Hashira Training en 2024 impulsó nuevas alianzas, y Crocs aprovechó el momento para crear esta colección única.

Modelos y precios de los zuecos del Cuerpo de Matademonios

La línea Demon Slayer x Crocs incluye cinco modelos especiales:



Demon Slayer Echo Clog: 2 mil 399 pesos

Demon Slayer Shinobu Classic Clog: mil 899 pesos

Demon Slayer All Terrain Clog: mil 999 pesos

Demon Slayer Giyu Echo RO Clog: 2 mil 499 pesos

Demon Slayer Classic Clog: mil 999 pesos

Cada diseño está inspirado en un personaje icónico y combina el estilo del anime con la comodidad de Crocs. Desde la elegancia de Shinobu hasta la fuerza de Rengoku, los fans pueden elegir el par que mejor refleje su estilo de Respiración.

¿Por qué son populares los Crocs?

Crocs nació en 2002 como un calzado práctico para navegantes y en pocos años se transformó en un ícono de la moda global. Su material Croslite, ligero y cómodo, lo convirtió en una opción versátil que hoy conquista a todo tipo de públicos.

En México, Crocs se fortaleció con estrategias de marketing digital, colaboraciones especiales y presencia en eventos culturales. Esta unión con Demon Slayer confirma su apuesta por conquistar al público joven y conectar con tendencias de anime y cultura pop.

¿Dónde comprar la colección Demon Slayer x Crocs en México?

La marca entendió que los consumidores buscan más que un zapato, van por identidad y experiencias. Con colaboraciones como esta, Crocs logra unir comodidad con un pedazo del universo de Kimetsu no Yaiba.

Desde su tienda en línea hasta campañas con influencers, Crocs sabe cómo mantener a sus clientes al día con las tendencias. Esta edición limitada no solo es calzado, también es un homenaje a la pasión de los fans mexicanos por el anime.



Link para comprar: Colección Demon Slayer x Crocs en México