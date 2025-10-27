Combo celular y audífonos por menos de 6 mil pesos; rematan Motorola Edge 50 Fusion
Aprovecha para adquirir el Motorola Edge 50 Fusion con audífonos incluidos, tiene envío gratis, diseño resistente, batería potente y cámara de alta calidad para todo uso.
El Motorola Edge 50 Fusion se ha convertido en una de las opciones más atractivas en la gama media-alta del mercado mexicano, especialmente con el paquete que incluye audífonos inalámbricos por menos de seis mil pesos.
Disponible en tiendas como Liverpool y con cobertura de Telcel, este paquete promete una experiencia completa para quienes buscan rendimiento, diseño y conectividad sin gastar de más.
¿Qué incluye el paquete?
El paquete incluye 1 teléfono, 1 par de audífonos inalámbricos, 1 funda transparente, cargador de viaje, cable de sincronización y herramienta de remoción de SIM, todo por cinco mil 999 pesos y con envío gratis a todo el país.
Esta combinación convierte al Motorola Edge 50 Fusion en una opción completa y accesible para quienes buscan tecnología de calidad sin gastar una fortuna.
Diseño resistente y elegante del Motorola Edge 50 Fusion
Este celular destaca por su diseño sofisticado, con bordes curvos que se adaptan cómodamente a la mano. Cuenta con certificación IP68, lo que significa resistencia al polvo y a sumersiones en agua de hasta 1.5 metros por 30 minutos.
Su construcción combina materiales premium, ofreciendo durabilidad y un acabado elegante, ideal para quienes buscan un teléfono resistente y a la moda.
Pantalla y sonido: cine en la palma de tu mano
Este smartphone cuenta con una pantalla pOLED de 6.6 pulgadas que brinda colores vivos y negros profundos, con calidad cinematográfica. Su sonido Dolby Atmos permite disfrutar música, películas y juegos con un audio envolvente.
La experiencia visual y auditiva se complementa con una tasa de refresco de 120 Hz, que asegura transiciones suaves al navegar por aplicaciones o ver contenido multimedia.
Potencia y autonomía
El Motorola Edge 50 Fusion incorpora un procesador Snapdragon con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de la función de expansión de memoria para optimizar el rendimiento.
La batería de 5,000 mAh garantiza un día completo de uso intensivo, además de la carga rápida TurboPower de 68 W permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos, ideal para quienes necesitan estar conectados todo el día.
Cámara de alto nivel en Motorola
El sistema fotográfico incluye una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un lente ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP, perfecta para selfies y videollamadas.
La calidad de imagen se mantiene nítida incluso en condiciones de poca luz, asegurando fotografías detalladas en cualquier situación.
