¡Oferta de fin de año! Liverpool remata pantalla Samsung de 43 pulgadas con excelente calidad de imagen

Liverpool está ofreciendo una promoción especial en la pantalla Smart TV Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas 4K/UHD modelo UN-43U8000 con Tzen.

La temporada de ofertas 2025 arrancó con el Buen Fin y continuará el viernes 28 de noviembre con el Black Friday. Sin embargo, varias tiendas han decidido mantener sus rebajas activas, prolongando así las oportunidades de ahorro para los consumidores.

Características de la pantalla Samsung 43 pulgadas

La pantalla Smart TV Crystal UHD de Samsung destaca por su resolución 4K/UHD, colores más nítidos, diseño delgado y compatibilidad con diversas plataformas de streaming.

Este modelo cuenta con características que incluye acceso a múltiples canales gratuitos a través de Samsung TV Plus, y conexiones HDMI y USB para facilitar la conectividad con otros dispositivos. La frecuencia de refresco de 60Hz asegura imágenes fluidas para contenido multimedia.

Precio de la pantalla Samsung de 43 pulgadas en Liverpool

Este televisor, que originalmente tiene un precio de $9,199, ahora está disponible por $6,789. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $1,131.50.

La oferta representa un ahorro significativo y es ideal para quienes buscan una pantalla de alta calidad con resolución 4K y tecnología Crystal UHD para una experiencia visual superior.

Puedes adquirirla aquí .

¿Qué otras ofertas tiene Liverpool en pantallas Samsung?

Si buscas un dispositivo de mayor tamaño, la tienda departamental también tiene en promoción:



Pantalla smart tv Samsung crystal UHD de 55 pulgadas 4K/UHD

Pantalla Smart TV Crystal UHD de 50 pulgadas 4K

