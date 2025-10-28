¡Le mueve la colita! Captan conmovedora visita de perrito a su ofrenda de Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las tradiciones más hermosas de los mexicanos, incluso, es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, por supuesto, también existe un día especial para recordar a nuestras mascotas con una linda ofrenda.

En esta fecha tan especial, los mexicanos tienen la creencia de que los difuntos vienen de visita a sus ofrendas. Aunque no podremos saber con certeza si esto ocurre, en redes sociales se viralizó un video en el que una dueña capta el momento en el que su perrito visita su ofrenda de Día de Muertos.

Video capta el momento en el que un perrito fallecido visita su ofrenda

Un video viral conmovió a los internautas, luego de que mostrara el feliz momento en el que un perrito viene de visita a la ofrenda de Día de Muertos que le preparó su dueña.

En el video se puede ver una ofrenda tradicional colocada en la casa de la mujer que fue la dueña del perrito. En el altar se pueden ver veladoras, flores de cempasúchil y la fotografía del pequeño lomito, a quien su dueña recuerda con mucho amor. Y, aunque, parezca increíble, el fuego de una de las veladoras se mueve cada vez que la mujer le pide a su perrito que mueva la colita.

“Ay, la cola, mi amor, una vez más, mueve la colita”, dice la mujer mientras la luz de la veladora se mueve.

Ese inusual movimiento del fuego de la veladora cada vez que la dueña le pedía al perrito que moviera la cola fue interpretado por los internautas como la tierna visita del lomito en Día de Muertos.

Cuándo se ponen las ofrendas para las mascotas

Esta hermosa tradición de Día de Muertos tiene una fecha especial dedicada a las mascotas. La ofrenda para los perritos, gatitos o cualquier otra mascota fallecida se coloca el 27 de octubre.

Al igual que la dueña del perrito difunto viral, puedes colocar la foto de tu mascota, su cobija o juguete favorito, su alimento y agua. No olvides que según la creencia de esta hermosas tradición mexicana, el Día de Muertos es un momento especial para volver a convivir con esos seres queridos que se adelantaron en el camino.