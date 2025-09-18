Plataforma de streaming en la que se estrenará Demon Slayer: Castillo Infinito

La película Demon Slayer: Castillo Infinito ha sido un éxito a nivel internacional y los fanáticos del anime están emocionados por su estreno en streaming, el cual muy posiblemente será en Crunchyrroll, que se ha encargado de su distribución.

Demon Slayer rompió récord en la historia del anime, al recaudar 70 millones de dólares en el fin de semana de su lanzamiento, de acuerdo con Sony Pictures Entertnainment. Simplemente en Latinoamérica, el filme percibió al menos 29 millones de dólares.

¿Cómo se vivió el estreno de Demon Slayer en México?

El pasado domingo 7 de septiembre se realizó la alfombra roja de Demon Slayer: Castillo Infinito en el Cinépolis de Parque Toreo y lo hizo entre gritos y aplausos, ya que estuvieron presentes actores japoneses y del doblaje latino.

En el evento estuvieron presentes Natsuki Hanae, voz original del personaje de Tanjiro Kamado, protagonista del anime, así como quien le da vida en el doblaje latino, Iván Bastidas.

El 11 de septiembre, día en que el filme se estrenó en los cines mexicanos, los fanáticos acudieron a las salas disfrazados de personajes centrales como Rengoku kyojuro, Shinobu Kochō, Inosuke Hashibira, Giyū Tomioka y Zenitsu Agatsuma.

¿Cuál es la importancia de Crunchyrroll para Demon Slayer?

Se espera que Crunchyroll sea la plataforma en que se estrene la nueva película de la franquicia, ya que en ella se encuentran los arcos anteriores y ha patrocinado su lanzamiento en los cines, al menos en Latinoamérica.

Hay que señalar que Crunchyroll es la plataforma de streaming de anime más grande del mundo, pues alberga series y películas tanto antiguas como nuevas. En su abundante catálogo se pueden disfrutar desde clásicos como los nuevos éxitos. Además hay juegos, música y noticias destacadas.

