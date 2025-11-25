Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max, en el universo de Chespirito

El amor por el mundo del "Chavo del 8" volvió a crecer con la serie de "Sin querer queriendo", la cual es una biografía de Roberto Gómez Bolaños que cuenta toda la vida de Chespirito. Gracias a este enorme éxito, ahora HBO Max confirmó que la serie de Don Ramón también llegará muy pronto.

Sí, cada vez que Don Ramón salía en pantalla se robaba los reflectores y el amor del público, por lo que HBO Max aprovechará el increíble carisma del personaje para contar a detalle la historia de Ramón Valdés, uno de los actores más queridos en la historia de la televisión mexicana.

HBO Max confirma serie de Don Ramón

"¡Con permisito, llega Don Ramón", escribió HBO en sus redes sociales oficiales, confirmando la nueva serie inspirada en el personaje que, para muchos, era el más importante en el Chavo del 8.

Todavía no han contado detalles sobre la producción de la serie. No hay una posible fecha de estreno, trama, formato o indicios del contenido, pero la noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos, quienes piden que el mismo actor de "Sin querer queriendo" vuelva a interpretar a Don Ramón para la serie.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

Don Ramón, uno de los personajes más queridos del Chavo del 8

Desde hace décadas se han planteado miles de conversaciones entre fanáticos del Chavo del 8 en donde se plantea la importancia que tiene Don Ramón en la serie, asegurando que, incluso, sin él no habría nada interesante en el show.

Además, para muchos, los momentos en los que Don Ramón aparece suelen ser los más divertidos o los que más risas han provocado (junto con Quico). Es por eso que una serie inspirada en él ha generado enormes expectativas, sobre todo si se mantiene la calidad que ha tenido HBO Max .

