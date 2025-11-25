VIDEO | Piloto humilla y expulsa a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ de su vuelo: ¡Bájese de mi avión ahorita!

José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, vivió un momento muy incómodo cuando fue expulsado de un avión en Ecuador. El momento fue captado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El famoso cantante venezolano aseguró que vivió uno de los momentos más humillantes de su vida, pues el piloto de la aeronave lo expulsó a gritos. Te contamos los detalles.

Captan el momento en el que expulsan de un avión a El Puma

En redes sociales circula un video en el que se puede ver a José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, protagonizando una discusión cuando acababa de abordar un avión de American Airlines en la ciudad de Quito, Ecuador.

Tras un exitoso concierto en la capital de Ecuador, el famoso se disponía a viajar rumbo a su hogar en Miami, EUA, cuando se vio involucrado en una discusión a bordo de un avión. De acuerdo con los testigos, la disputa comenzó porque el cantante de 82 años no entendió cuando la tripulación le pidió que acomodara un maletín que llevaba consigo. Se trataba de su maletín de medicinas que debe llevar siempre cerca desde que se sometió al implante de pulmón.

En el video se puede ver cuando el cantante se levanta para hablar con los pasajeros y explica que se siente mal. En ese momento, el piloto se le acerca por detrás y le grita que se baje del avión.

“Desembarque de mi avión, ahorita”, gritó el piloto.

Por su parte, Beatriz Parga, ex mánager del cantante, explicó que "el pasajero que viajaba al lado de 'El Puma', se molestó por el maletín que él traía y este tiene la medicina que tiene que utilizar después del doble trasplante pulmonar (al que fue sometido en 2017), y se lo comunicó la tripulación”.

¿Por qué expulsaron a El Puma de su avión?

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video en el que explica qué fue lo que sucedió en el avión.

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan que llevan medicinas (…), la gente cree que es otra cosa, pero son medicinas y sé que en el primer asiento no puedes llevar nada en la mano.

“Meto ese bolso debajo del asiento, pero llega el jefe de cabina, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa (…), accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto (…), está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue ‘pen**jo’, una cosa muy simple, y va y le dice que le estoy hablando peste de él”, contó el famoso.

Finalmente, el famoso que tuvo que regresar a un hotel a esperar el siguiente vuelo y mencionó que espera una disculpa de la aerolínea.

