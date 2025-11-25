Para los amantes de Harry Potter; pasos para hacer galletas sabor cerveza de mantequilla para Navidad

Si estás pensando en innovar con un nuevo platillo para estas próximas fiestas decembrinas por Navidad y Año Nuevo te tenemos una receta que sale de lo común pero con un sabor único, pues recientemente se han hecho muy populares las galletas sabor cerveza de mantequilla al puro estilo de Harry Potter.

Para poder crear estas galletas “mágicas” y únicas en el mundo, se deben tomar en cuenta ingredientes como azúcar granulada, polvo para hornear, harina de trigo, así como el extracto de vainilla que le dará ese sabor inigualable a las galletas.

Ingredientes para hacer galletas sabor cerveza en Harry Potter

Antes que nada es importante tomar en cuenta que existen diversas formas de preparar las galletas sabor cerveza de mantequilla, pues algunas personas optan por ponerle esta bebida alcohólica a la mezcla, mientras que otras prefieren “engañar” a las personas con los ingredientes que le dan ese “sabor especial”.

Para preparar estas galletas sin el uso real de cerveza, se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas y un cuarto de harina de trigo

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

Media cucharadita de polvo de hornear

Media cucharadita de sal

Tres cuartos de taza de mantequilla suavizada sin sal

Tres cuartos de taza de azúcar morena

Un cuarto de taza de azúcar granulada

2 yemas de huevo a temperatura ambiente

1 cucharada de extracto de vainilla

Un cuarto de taza de chispas de caramelo derretidas

¿Cómo hacer galletas sabor cerveza de mantequilla?

Para poder preparar estas galletas, lo único que se deberá tomar en cuenta es hacer la mezcla entre la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la mantequilla, las cuales se deberán procesar en una batidora.

Tras ello, se deberán seguir los siguientes pasos:

Añadir las yemas de huevo una a una, luego la vainilla y el extracto de mantequilla

Derretir las chispas de caramelo para después dejarlas enfriar y luego, mezclar con los productos antes mencionados

Agregar gradualmente los ingredientes secos al tazón

Incorpora las chispas de caramelo restantes

Deposita las bolas de masa en la bandeja que meterás al horno

Dejar hornear entre 10 y 12 minutos dependiendo del tamaño de las galletas

Bebidas y alimentos que salen en Harry Potter y se pueden comer en la vida real

Entre los productos que salen en Harry Potter y ya se pueden comprar o hacer en casa, están la misma cerveza de mantequilla, ranas de chocolate, bolas de nieve, bichos de goma y mucho más.

