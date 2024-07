Demon Slayer estrenará 3 películas para el arco final

Tras el estreno del episodio final de la nueva temporada se anunció el lanzamiento de tres películas de Demon Slayer , que formarán parte del arco final y se llamarán ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, además se reveló de qué tratarán.

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment serán los encargados de distribuir estas cintas en todo el mundo, igual que en el Demon Slayer World Tour cuando se estrenó ‘To the Hashira Training', estrenada el 22 de febrero.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

En la trilogía de película veremos la batalla final entre los Pilares y Tanjiro Kamado contra el rey de los demonios Muzan Kibutsuji dentro de la Castillo Infinito, que es el lugar donde viven las Lunas Superiores y los demonios.

En este último arco veremos batallas épicas como Shinobu vs Doma, quien es la Luna Superior Dos e incluso veremos la batalla entre el Pilar de la Niebla contra Kokushibo. Sin embargo, al parecer la última cinta abarcaría la batalla de todos los Pilares contra el rey de los demonios.

¿Cuándo se estrenan las tres películas de Demon Slayer?

Haruo Sotozaki dirgirá Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en el estudio de anime ufotable, mientras Akira Matsushima será director jefe de animación y diseñador de personajes, y los filmes estarán musicalizados por Yuki Kajiura y Go Shiina.

Estas tres películas del arco final de Demon Slayer tendrán su estreno mundial en las cadenas de cine mexicanas como Cinépolis y Cinemex, sin embargo, no se ha confirmado la fecha de estreno en México y otro países.

Cabe señalar que las últimas películas de Demon Slayer (Mugen Train, To the Swordsmith Village y To the Hashira), fueron consideradas un éxito comercial y son consideradas las películas de anime más taquilleras de todos los tiempos acumulando más de 500 millones de dólares a la fecha

