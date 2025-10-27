La enfermedad que padecía la mamá del influencer Iker “El Niño Millonario” antes de morir

Las redes sociales han hecho famosas a un gran número de personas, algunas con apariciones efímeras y otros que llegaron para quedarse; lo mismo adultos que niños, tal es el caso de Iker, “El Niño Millonario”, quien es muy amado por su ternura y juegos. Muchos de sus contenidos están pensados para divertir; sin embargo, ahora ha dado a conocer una terrible noticia.

Iker, un joven influencer originario de Monterrey, Nuevo León, saltó a la fama en 2022 después de que se viralizara un video donde pronunciaba la frase “Ando bien gordo” al intentar hacer una marometa sin éxito. En ese mismo video, al preguntarle en tono de broma por su estado civil, respondió “millonario”, lo que originó su apodo.

Su carisma, espontaneidad y sentido del humor lo han convertido en un fenómeno de las redes sociales, acumulando una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

¿Qué le pasó a la mamá de Iker, “El Niño Millonario”?

Desafortunadamente el influencer dio a conocer que perdió a su mamá Miriam Guadalupe Arizpe, tras una larga batalla por su salud que el menor había tomado de forma positiva.

La mujer padecía una enfermedad renal terminal, misma que se agravó por complicaciones derivadas de su peso, impidiendo que fuera candidata a un trasplante de riñón. Iker y su familia recibieron apoyo económico y emocional, pero este fin de semana la vida de la madre del influencer llegó a su fin.

Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones “Mi Lupe” -, dijo la familia.

La enfermedad renal crónica es un daño gradual e irreversible en los riñones que impide que filtren correctamente los desechos y el exceso de líquido de la sangre.

Los síntomas pueden incluir fatiga, hinchazón, náuseas, problemas de sueño y cambios en la producción de orina. Las causas más comunes son la diabetes y la presión arterial alta.

Iker participa con Karol G en video promocional

Gracias a su popularidad, Iker ha tenido la oportunidad de participar en proyectos con artistas reconocidos a nivel internacional. Uno de sus trabajos que más destacó fue su aparición en videos promocionales para el “MSB Tour” de la cantante colombiana Karol G, quien lo invitó a formar parte de su gira.

En un video se ve incluso al influencer motivando a su mamá haciendo referencia a Mañana será bonito para inspirarla a seguir adelante.

Iker ha mostrado un lado humano y solidario, utilizando su fama para realizar acciones benéficas. Por ejemplo, en una ocasión, donó 500 botellas de agua a familias que padecían la crisis hídrica en García, Nuevo León.

