¡Para verdaderos gamers! Crocs lanza modelo inspirado en Xbox; precio y dónde comprar

Crocs es una de las marcas de calzado más famosas en todo el mundo y recientemente lanzó una colaboración para los fans de las consolas de videojuegos pues hay una versión con diseño de Xbox y en adn Noticias te contamos cuánto cuestan y dónde comprarlos.

Crocs lanza diseño inspirado en Xbox

Los Crocs son de color negro con detalles finos como los botones y joystick y rápidamente llamaron la atención de los gamers y no tan gamers. El diseño remonta a las primeras consolas que se lanzaron hace alrededor de 20 años. Este calzado incliye Jibbitz de personajes como Fallout, Halo y Doom.

Precio y dónde comprar las Crocs Xbox

Hasta el momento las Crocs de Xbox solo se venden en la página oficial de Estados Unidos y tienen un precio de 80 dólares, es decir alrededor de mil 500 pesos y los Jibbitz cuestan 20 dólares, es decir alrededor de 350 pesos. Se espera que próximamente estén a la venta en otros países como México.

¿Quién inventó los Crocs?

Fueron Scott Seamans, George Boedecker y Lyndon Hanson quienes crearon los zapatos con base en sus intereses; la pesca, picnics y el mar. Su nombre surgió por Cocrodile que significa cocodrilo.

En un principio, el calzado estaba dirigido a niños destacando lo más novedoso en impermeabilidad, pero se convirtió en un éxito global gracias a varias colaboraciones especiales con NBA, Barbie y Marvel . Ahora ya hay Crocs de todos los tamaños con diseños para chicos y grandes, con relleno para el invierno y con plataforma para que no pierdas el estilo.

