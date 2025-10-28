inklusion.png Sitio accesible
Nota

Oferta imperdible de celular y audífonos; rematan Samsung Galaxy A36

Aprovecha la oferta de Liverpool que incluye el Galaxy A36 y audífonos; además, destaca por su pantalla AMOLED y opción de protección celular contra robo y daños.

Samsung Galaxy A26
Liverpool
1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Liverpool lanzó una nueva promoción en su catálogo de tecnología con uno de los modelos más recientes de gama media de Samsung: el Galaxy A36, que ahora puede adquirirse con un descuento de mil 500 pesos y facilidades de pago a meses sin intereses.

El Samsung Galaxy A36 se encuentra disponible en cinco mil 999 pesos, rebajado desde su precio original de siete mil 499 pesos, dentro de las tiendas o en su sitio web oficial.

Samsung Galaxy A36 a meses sin intereses en Liverpool

Además, el producto puede adquirirse a 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de 461.46 pesos mensuales, dependiendo del banco y tarjeta participante.

Este modelo llega desbloqueado, por lo que puede utilizarse con cualquier compañía telefónica, lo que lo convierte en una opción flexible para quienes buscan cambiar de equipo sin comprometerse con un plan forzoso.

Características destacadas del Galaxy A36

El Galaxy A36 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, ideal para quienes consumen contenido multimedia o trabajan desde el celular.

Entre sus características más destacadas se incluyen:

  • Resolución Full HD+ con gran brillo y contraste
  • Batería de larga duración compatible con carga rápida
  • Procesador eficiente para tareas múltiples
  • Cámara principal con inteligencia artificial

Además, el paquete en promoción incluye los audífonos Samsung Buds Core , lo que añade valor al conjunto sin costo adicional.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

[VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Opciones de protección celular

Liverpool ofrece dos planes de Protección Celular opcionales, recomendados para quienes desean asegurar su inversión ante accidentes o robos:

  • Plan Plus (1 año): mil 395 pesos
    • Cobertura por robo total con o sin violencia
    • Daño total accidental y por agua
    • Descarga eléctrica
    • Asistencia jurídica en caso de robo
  • Plan Básico (1 año): 921 pesos
    • Cubre robo total con violencia
    • Descarga eléctrica
    • Asistencia jurídica

Ambos planes se pueden agregar al momento de la compra en línea o directamente en tienda.

set cocina ninja
Una opción ideal para renovar tu celular

Con esta promoción, Liverpool busca posicionarse entre las mejores opciones para quienes desean renovar su celular sin gastar de más.

El Samsung Galaxy A36 combina un rendimiento confiable, pantalla de alta calidad y accesorios incluidos, lo que lo vuelve una alternativa atractiva dentro del segmento de gama media.

