Cometa 3I/ATLAS: Rumor sobre revelación OVNI de Donald Trump, ¿qué se sabe?

3I/Atlas se acerca a su punto más brillante el 19 de diciembre y, mientras la NASA refuerza sus observaciones, un rumor explosivo circula en redes, Donald Trump podría preparar una revelación extraterrestre aprovechando la atención mundial sobre el cometa. No existe confirmación oficial, pero la coincidencia entre el fenómeno astronómico y las declaraciones pasadas del presidente electo alimenta la especulación.

El interés se dispara porque 3I/Atlas presenta anomalías poco comunes y porque Trump insinuó en múltiples ocasiones que posee “información muy interesante” sobre fenómenos aéreos no identificados. La conversación digital mezcla ciencia, política y expectativa mediática, aunque las agencias espaciales mantienen posturas estrictamente técnicas.

¿Qué hace especial al cometa 3I/Atlas?

El objeto es apenas el tercer visitante interestelar confirmado y muestra una aceleración no gravitacional que intriga a los astrónomos. Su brillo ascendente facilita mediciones profundas antes de su máxima aproximación.

La NASA lo clasifica como un cometa activo “inusualmente complejo” y descarta, hasta ahora, indicios artificiales. Su paso ofrece una oportunidad científica sin precedentes.

¿Por qué el rumor político ganó fuerza?

Trump impulsó la Space Force y promovió desclasificaciones UAP en su primer mandato, lo que creó una base de seguidores que esperan una revelación mayor. Sus comentarios en 2024 sobre vida extraterrestre reforzaron esa narrativa.

La ausencia de un desmentido explícito del equipo de transición mantiene abiertas las interpretaciones en redes sociales. Foros, podcasts y canales de análisis viral han convertido el 19 de diciembre en una fecha simbólica.

El papel de Avi Loeb en la conversación

El astrofísico de Harvard propone analizar 3I/Atlas con su “Escala de Loeb”, que invita a considerar hipótesis naturales y tecnológicas cuando un objeto presenta anomalías cuantificables. Su postura no afirma tecnología alienígena, pero sí exige una investigación rigurosa.

Loeb recomienda observaciones con JWST para detectar calor, composición y dinámica del cometa. Sus argumentos elevan el debate científico y alimentan la imaginación del público.

¿Qué se puede esperar en los próximos días?

La NASA y la ESA intensificarán las mediciones espectroscópicas conforme el cometa alcance su máximo brillo. Divulgarán imágenes y análisis en tiempo real, útiles para investigadores y aficionados.

En el terreno político, no hay pruebas de un anuncio extraterrestre. La expectativa sigue en manos de las redes, que amplifican coincidencias temporales pero carecen de respaldo documental.

