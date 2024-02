Reseña Demon Slayer ‘To the Hashira Training': mucho amor y acción para los fans

¿Eres fan del anime? Entonces no debes perderte de ver esta nueva película de Demon Slayer ‘To the Hashira Training’, que está hecha especialmente para los fans y que han amado el gran trabajo de Ufotable, responsables detrás del exitoso anime.

Aquí en adn40 te damos la reseña de esta nueva película de anime traída por Crunchyroll, Sony Pictures y Ufotable.

La cinta llegó los cines mexicanos este jueves 22 de febrero y los asistentes podrán ver el capítulo 11 de la tercera temporada junto con un adelanto del ‘Rumbo al entrenamiento de los Hashira’ que se estrenará en verano de 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué trata Demon Slayer ‘To the Hashira Training’ ?

El anime de Demon Slayer por si solo podría considerarse como una película de larga duración, pues gracias al estudio de animación Ufotable y ahora apoyado por Sony Pictures hacen un trabajo que otros animes de la actualidad no han podido superar.

Si no conoces la historia, Demon Slayer ‘To the Hashira Training', nos da un pequeño resumen de lo que trata el anime que sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven carbonero quien un día llega a casa y ve a su familia asesinada, no obstante, se encuentra a su hermana, pero ella está convertida en un demonio que busca devorar humanos.

Es así que Tanjiro se encuentra con el ‘Pilar del Agua’, Giyu Tomioka, quien le señala que debe unirse a un equipo de cazadores de demonio y Tanjiro emprende su aventura para acabar con demonios y finalmente enfrentándose con las Lunas Superiores y salvar a su hermana, Nezuko Kamado.

De manera que la película de Demon Slayer ‘To the Hashira Training’ comienza a partir del episodio 11 de la tercera temporada, donde Tanjiro, Muichiro Tokito ('Pilar de la Niebla'), Mitsuri Kanroji ('Pilar del amor') y Genya se enfrentan a la quinta (Gyokko) y cuarta luna (Hantengu) en medio de la ‘Aldea de los Herreros'.

Ver este capítulo de Demon Slayer en pantalla grande y con un sonido envolvente no es lo único destacable ya que como un extra veremos el episodio uno de la cuarta temporada, donde Tanjiro y sus amigos se están preparando para entrenar con los ocho pilares.

César Olivares/ adn40 Yuma Takahashi, productor de Demon Slayer; Armando Corona voz de Muichiro Tokyo en español latino, Kengo Kawanishi en japonés; Marc Winslow voz de Giyu Tomioka en español latino y Takahiro Sakurai en japonés.

¿Vale la pena ver Demon Slayer ‘To the Hashira Training’ en el cine?

Más allá de ver dos episodios del anime en las salas de cine, lo importante a destacar es la increíble animación y sonido que junto a los fans de Demon Slayer o ‘Kimetsu No Yaiba', hacen que sientas la emoción a flor de piel y ahora gracias a Sony Pictures el sonido se escucha superior a cómo lo vemos en nuestro PC o televisión.

Para disfrutar la experiencia completa te recomendamos ver la película en alguna pantalla IMAX, pues cada respiración y corte te logra envolver como si estuvieras en medio de la batalla. Ademas, Ufotable, no decepciona con nuevos añadidos en la animación para la cinta.

Sin embargo, si no has visto las tres temporadas pasadas del anime lo mejor será ir con la mente abierta y quizás no comprendas qué está pasando o quienes son los personaje principales o villanos. Por este motivo es mejor ver el anime primero para entender la película.

¡El entrenamiento comienza! ⚔️🔥Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- ya está disponible en cines. pic.twitter.com/LVgITxQyCB — Crunchyroll LATAM ❄️ (@crunchyroll_la) February 22, 2024

¿La nueva película de Demon Slayer ‘To the Hashira Training’ está subtitulada o en español latino?

La nueva cinta de Demon Slayer se exhibirá en cines con doblaje al español latino y también contará con una versión subtitulada donde escucharemos las voces de Kengo Kawanishi como Muichiro Tokito el ‘Pilar de la Niebla’ y Giyu Tomoka el ‘Pilar del Agua’ interpretado por Takahiro Sakurai.

Para la película de Demon Slayer ‘To the Hashira Training’ hubo muchos retos, Yuma Takahashi, productor de Demon Slayer comentó en entrevista adn40 que hubo diversos grandes desafíos para lograr esta tercera temporada sobre todo por la cantidad de elementos y protagonistas que están en el anime.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.