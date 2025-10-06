Nuevo trend de fotos para Halloween 2025 inunda las redes sociales, así es el ghostface
¡El terror noventero revive! Crea fotos con IA para esta temporada de ti, en cama rosa con teléfono retro y "él” en la sombra. Esta es la tendencia viral de TT e IG.
- La tendencia Ghostface AI para Halloween 2025 transforma selfies en escenas de Scream con Gemini
- Tú, en pose soñadora sobre sábanas satén rosa, un teléfono de cordón 90s en mano, y el enmascarado
- Este viral revivió el estilo Y2K con toques grainy de película de terror
- Trataba de un cabello en ondas, clips dorados, revistas retro y palomitas al lado
- En TikTok e Instagram la moda inunda feeds con variaciones
- Hay desde filtros IA gratuitos hasta prompts personalizados
- Usuarios recrean el spooky season con Ghostface detrás en habitaciones girly de los 90s
- La oleada incluye twists con otros iconos como Chucky, pero el rey es Scream