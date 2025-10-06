VIDEO: Helicóptero se desploma en la autopista 50 de Sacramento, California; hay heridos críticos

Un helicóptero médico cayó sobre la autopista 50 de Sacramento, California, dejando un saldo preliminar de tres heridos críticos. Un accidente que quedó grabado por el usuario @vladmallco en Tik Tok y que se ha hecho viral en poco tiempo.

Video del helicóptero cayendo

En las imágenes se puede ver al helicóptero descender de forma acelerada hasta peder el control y caer al suelo; se impactó en el costado izquierdo e inmediatamente comenzó a soltar humo; los conductores avisaron a las autoridades, quienes tuvieron que cerrar el paso en la autopista.

Video shows the moment a helicopter crashes on highway 50 in Sacramento, California pic.twitter.com/ykaifYEXCF — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 7, 2025

¿Qué se sabe del helicóptero que se desplomó en Sacramento, California?

Es un hecho que se trataba de un helicóptero médico REACH, aunque todavía no está claro si iba a un hospital o había salido de uno al momento de estrellarse.

Asimismo, el Departamento de Bomberos confirmó que había varios heridos, pero solo se informó de tres personas en estado crítico; mientras tanto, las autoridades cerraron la autopista para comenzar la investigación, aunque la Patrulla de Carreteras de California no ha dado más detalles al respecto.

Las causas del accidente siguen bajo investigación y las autoridades utilizarán como base el video en el que se puede ver el momento de la caída, además de un análisis detallado para detectar exactamente qué fue lo que falló.