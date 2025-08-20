De primer mundo: Características, precio oficial y fecha de lanzamiento del Google Pixel 10 en México

Una nueva era de celulares inteligentes está por arribar a México, pues este miércoles 20 de agosto se confirmó que muy pronto estará llegando a nuestro país el nuevo Google Pixel 10 y otras versiones, dispositivos considerados como los más innovadores en el mercado de la tecnología a nivel internacional.

Fue a través de las redes sociales oficiales de Google México, que se dieron a conocer todos los detalles sobre la llegada de este innovador celular a nuestro país, además de que se han ido revelando los costos y características generales con las que cuenta el dispositivo.

¿Cuáles son los nuevos modelos del celular Google Pixel?

Los nuevos modelos de los celulares de Google que llegarán a México en agosto de este 2025, son el Pixel 10, Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL, los cuales cuentan con características y funciones diferentes entre sí.

Estos smartphones son considerados como los más innovadores en términos de calidad de la imagen en todas las cámaras, procesador y capacidad de almacenamiento.

¿Cuándo llega a México el Google Pixel 10?

Todos los nuevos teléfonos de Google antes mencionados, saldrán a la venta para el público en general a partir del próximo jueves 28 de agosto de este 2025, pese a ello, actualmente está activa la preventa del celular.

Es importante señalar que este nuevo celular se podrá comprar en compañías telefónicas como Telcel, AT&T, así como en tiendas departamentales internacionales como Liverpool.

Precio de los nuevos Google Pixel 10

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el precio del Google Pixel 10 en sus diferentes versiones será el siguiente:

Pixel 10 : 19 mil 999 pesos el de 128GB y 22 mil 499 pesos el de 256GB

: 19 mil 999 pesos el de 128GB y 22 mil 499 pesos el de 256GB Pixel 10 Pro: 25 mil 999 pesos el de 128GB, 28 mil 499 pesos el de 256GB, 31 mil 499 pesos el de 512GB y 36 mil 999 pesos el 1T

25 mil 999 pesos el de 128GB, 28 mil 499 pesos el de 256GB, 31 mil 499 pesos el de 512GB y 36 mil 999 pesos el 1T Pixel 10 Pro XL: 30 mil 999 pesos el de 256GB, 33 mil 999 pesos el de 512GB y 39 mil 499 pesos el de 1T

Características del celular Pixel 10 de Google

Las características generales por modelo del nuevo Pixel 10 de Google son las siguientes:

Pixel 10 : Cámara trasera de 48 megapixeles, Android 16, Google Tensor G5 y pantalla de 6.3 pulgadas

: Cámara trasera de 48 megapixeles, Android 16, Google Tensor G5 y pantalla de 6.3 pulgadas Pixel 10 Pro : Cámara trasera de 50 y frontal de 42 megapixeles, pantalla super Actua Display de 6.3 pulgadas, batería de 4 mil 870 mAh, sensor de huellas en pantalla

: Cámara trasera de 50 y frontal de 42 megapixeles, pantalla super Actua Display de 6.3 pulgadas, batería de 4 mil 870 mAh, sensor de huellas en pantalla Pixel 10 Pro XL: Cámara trasera de 50 y frontal de 42 megapixeles, pantalla de 6.8 pulgadas, google Tensor G5

