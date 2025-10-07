Las 7 maneras más raras en que se toma café en el mundo

El café es sin duda la mañanera más popular del mundo, desde América Latina hasta Asía esta bebida ha cautivado por su sabor y aroma a millones de paladares. Siendo una de las plantas (Coffea) más cultivadas y vendidas a nivel mundial. También es uno de las bebidas con más variaciones para su elaboración, las cuales pueden ir de caliente a frío, hasta su mezcla con ingredientes como queso y mantequilla.

Las 7 formas más raras de tomar café

Kaffeost: Esta bebida de países nórdicos (Suecia/Finladia) mezcla café caliente sobre cubos de queso “leipajuusto” para que se absorba y se cree una especie de papilla. Esta mezcla de queso con café resulta bastante fuerte para paladares poco experimentados.

Kopi Gu You: Bebida popular en Singapur café común caliente con mantequilla. Es una receta que suaviza el amargor del café y le aporta un sabor más denso y caramelizado.

Mazagran: Es uno de los primeros cafés fríos del mundo y es originario de Argelia espresso, hielo, jugo y cascaras de limón, y a veces un toque de licor.

Fat Americano: Esta bebida refrescante y “energética” lleva una mezcla de café espresso, hielo y refresco de cola. Es una bebida refrescante que juega entre lo dulce y amargo.

Cá Phé Trúng: Al café espresso le ponen una yema de huevo batida, leche condensada y azúcar. Es muy cremoso y dulce, prácticamente es un postre y se origino en los años 40’s.

Black Ivory Coffe: Este café originario de Tailandia más raros y caros del mundo. Se prepara con granos de café que han sido consumidos y excretados por elefantes. Gracias al proceso de digestión se elimina el amargor y resulta una bebida muy suave y dulce.

Kopi Luwak: Este café también se produce con granos previamente ingeridos por un animal, en este caso por civetas. Las civetas son una especie de mapaches pequeños del sur de Asía y de algunas regiones de África. El café Kopi Luwak mezcla los granos digeridos por civetas dando como resultado un café suave y sin amargor.

Propiedades del café

Beber café puede ser muy saludable, algunos estudios han revelado que ingerir esta bebida en las mañanas ayuda a reducir el estrés, los dolores de cabeza y en un importante estimulante del sistema digestivo y el metabolismo.

Algunos beneficios dependen de la cantidad que consumas, tu edad, genero e incluso de tus propios genes. La mayoría de los beneficios se asocian a la cafeína, pero en recientes estudios también se ha encontrado relación con otros ingredientes.

Algunas de las propiedades más increíbles del café son las siguientes:

Ayuda a la prevención de enfermedades como Parkinson, Diabetes tipo 2, Alzheimer y cualquier enfermedad relacionada al deterioro del cerebro.

Previene condiciones como el síndrome metabólico y las enfermedades renales.

Puede disminuir el riesgo de cáncer de hígado y enfermedades hepáticas como cirrosis.

Ayuda al tratamiento de cálculos biliares y renales.