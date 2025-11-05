Ya hay cartel del Tecate Pal Norte 2026 y fecha para la preventa de boletos
El lineup de esta edición va a contar con artistas de talla mundial como Tyler The Creator, Interpol y 31 minutos
Por fin se reveló el cartel de la edición 2026 del festival musical más importante de Monterrey , el Tecate Pal Norte, el cual ya tiene fecha y artistas confirmados para su próxima edición.
Destaca la presencia de exponentes del rock, k-pop e incluso géneros urbanos y la preventa de boletos va a estar disponible a partir del martes 11 de noviembre a las 14:00 hrs por medio del sistema Ticketmaster.
Welcome to the jungle 🐝🌹⚡️— Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 5, 2025
Lineup Oficial #TecatePalNorte 2026 🦁
Boletos a partir del 11 de noviembre a las 14:00hrs a través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/1qZh0evOhQ
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Fecha y precios del Tecate Pal Norte 2026
El festival Tecate Pal Norte 2026 se va a realizar en el parque fundidora Monterrey los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026, los boletos se podrán adquirir a través de la página de Ticketmaster desde el 11 de noviembre y en taquillas del parque fundidora desde el 12 de noviembre.
Los precios tentativamente para los abonos son los siguientes, Ojo los precios están contemplados sin cargos por servicio (
impuesto del 25% sobre el precio del boleto, que implementa Ticketmaster en todas sus compras de boletos
).
- General — $4,590
- General + — $5,725
- Ascendente — $7,125
- VIP — $9,625
Lo más probable es que se hagan por lo menos una pre-preventa especial para usuarios de ciertas tarjetas bancarias, es importante estar atentos a todos los canales oficiales del festival para más detalles.
Principales Headliners Tecate Pal Norte 2026
- Tyler The Creator
- Interpol
- Deftones
- Jackson Wang
- Guns N' Roses
- Kygo
- Turnstile
- The Killers
- Zoé
- DJO
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.