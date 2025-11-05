Ya hay cartel del Tecate Pal Norte 2026 y fecha para la preventa de boletos

Por fin se reveló el cartel de la edición 2026 del festival musical más importante de Monterrey , el Tecate Pal Norte, el cual ya tiene fecha y artistas confirmados para su próxima edición.

Destaca la presencia de exponentes del rock, k-pop e incluso géneros urbanos y la preventa de boletos va a estar disponible a partir del martes 11 de noviembre a las 14:00 hrs por medio del sistema Ticketmaster.

Welcome to the jungle



Lineup Oficial #TecatePalNorte 2026 🦁



Lineup Oficial #TecatePalNorte 2026

Boletos a partir del 11 de noviembre a las 14:00hrs a través de Sistema Ticketmaster

Fecha y precios del Tecate Pal Norte 2026

El festival Tecate Pal Norte 2026 se va a realizar en el parque fundidora Monterrey los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026, los boletos se podrán adquirir a través de la página de Ticketmaster desde el 11 de noviembre y en taquillas del parque fundidora desde el 12 de noviembre.

Los precios tentativamente para los abonos son los siguientes, Ojo los precios están contemplados sin cargos por servicio ( impuesto del 25% sobre el precio del boleto, que implementa Ticketmaster en todas sus compras de boletos ).



General — $4,590

General + — $5,725

Ascendente — $7,125

VIP — $9,625

Lo más probable es que se hagan por lo menos una pre-preventa especial para usuarios de ciertas tarjetas bancarias, es importante estar atentos a todos los canales oficiales del festival para más detalles.

Principales Headliners Tecate Pal Norte 2026

Tyler The Creator Interpol Deftones Jackson Wang Guns N' Roses Kygo Turnstile The Killers Zoé DJO

