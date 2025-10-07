¡La verdad revelada! CEO de Instagram confiesa si escuchan tus conversaciones con el micrófono de tu celular

¿Te ha pasado que conversas sobre un tema y de inmediato te aparece publicidad o videos relacionados en Instagram ? Seguramente, esto te hizo creer en el mito que asegura que Instagram escucha las conversaciones de sus usuarios, a través del micrófono de su celular, ¿cierto? Pero, ahora, el mismísimo CEO de Instagram, Adam Mosseri apareció para revelar toda la verdad acerca del asunto.

¿Instagram puede escuchar lo que hablas? La verdad según Mosseri es que la popular app, propiedad de Mark Zuckerberg, no escucha a sus usuarios, sino que tienen otro secreto mucho más efectivo para estar siempre al pendiente de sus intereses. Te contamos todos los detalles.

¿Puede Instagram escuchar lo que digo? CEO de Instagram responde

A lo largo de la historia de las redes sociales, las teorías conspirativas han asegurado que somos espiados, a través del micrófono de las apps. No obstante, en el caso de Instagram , su CEO, Adam Mosseri negó categóricamente que la app active el micrófono del celular sin permiso y escuche a sus usuarios.

El CEO de la app aseguró que esta no es la manera en la que Instagram obtiene información valiosa acerca de los gustos y preferencias de los internautas. “No te escuchamos, no usamos el micrófono del teléfono para espiarte”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Mosseri recalcó que prender el micrófono de un celular sin permiso supondría una grave falta sobre la privacidad del usuario. Pero, además, el directivo de Instagram señaló que prender el micrófono de un celular tendría consecuencias técnicas obvias como que la batería de tu teléfono se descargara rápidamente o se vería una lucecita en la parte superior de la pantalla.

Adam Mosseri revela cómo funciona el algoritmo de Instagram

Para despejar las dudas de los usuarios, el CEO de Instagram dejó claro que existen muchas otras maneras en las que las apps consiguen información acerca de las preferencias de los usuarios. Por ejemplo:

Conversaciones recientes

Búsqueda previa de productos relacionados

Interacción con contenidos digitales

Influencia del círculo de amistades

Algoritmos de segmentación que consideran patrones de comportamiento de personas con intereses afines

El CEO de Instagram agregó en su video que incluso es muy probable que hayas visto el anuncio de un producto mucho antes de la conversación acerca de él y ni siquiera te hayas dado cuenta.

Asimismo, Mosseri reveló que Meta, empresa a la que pertenece Instagram, trabaja con anunciantes que comparten información sobre quiénes son los usuarios que están en su sitio web. De esta manera, “podemos intentar dirigirnos a esas personas con anuncios”.

¿Cómo desactivar que Instagram te escuche?

A pesar de dar estas explicaciones, el mismo Adam Mosseri se dice consciente de que muchos de los usuarios no van a creer en sus explicaciones. Si eres uno de ellos, te sugerimos que tomes las siguientes medidas para evitar que Instagram te escuche.

Abre la configuración de tu dispositivo (Android o iPhone).

Busca la sección de “Aplicaciones” o “Privacidad” .

o . Selecciona “Instagram” en la lista de aplicaciones.

en la lista de aplicaciones. Abre la opción “Permisos” o “Permisos de la aplicación” .

o . Busca y desactiva el acceso al “Micrófono”

En la actualidad, las distintas apps realizan continuas actualizaciones con el fin de proteger la privacidad de los usuarios y mantener su confianza; no obstante no se quiere renunciar a la personalización de la experiencia en línea que tanto valoran.