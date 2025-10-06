Guía fácil para escanear documentos en WhatsApp GRATIS y compartirlos en PDF

¿Sabías que ya puedes escanear documentos con WhatsApp ? Sí, aunque no lo creas, esta función ya existe en tu app de mensajería de confianza.

De esta manera, ya no necesitas descargar apps extra para poder escanear documentos importantes y compartirlos de forma inmediata en PDF . Te explicamos paso a paso cómo puedes usar esta popular app de mensajería como un efectivo escáner.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo escanear documentos con el celular?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada alrededor del mundo y, para mantenerse en el gusto de los usuarios, esta aplicación se mantiene en constante cambio y añadiendo actualizaciones de forma regular.

Una de esas nuevas actualizaciones resultó súper útil para los usuarios, pues regularmente es necesario escanear documentos, ya sea para trámites escolares, laborales, médicos, etc. Afortunadamente, ya no tienes que buscar un escáner ni descargar más apps que ocupen la memoria de tu celular, pues ya puedes usar WhatsApp para escanear documentos y compartirlos con tus contactos, ya convertidos en PDF.

Paso a paso para escanear un documento y enviarlo por WhatsApp

Si estás listo para escanear documentos con tu celular usando WhatsApp , a continuación, te explicamos paso a paso cómo puedes usar esta nueva función que incluye la app propiedad de Mark Zuckerberg.

Abre WhatsApp e ingresa al chat del contacto al que le quieras enviar el archivo escaneado

Da clic en el ícono del “clip” que aparece dentro del cuadro de texto o en el signo de "+"

que aparece dentro del cuadro de texto o en el Después, da clic en “Documento”

Se abrirá un nuevo menú con tres opciones

Elige “Escanear documento” y comienza a sacar las fotos de tus documentos

y comienza a sacar las fotos de tus documentos Utiliza el botón "+" para tomar más fotografías

Edítalas a tu gusto y, cuando termines, pulsa en “Siguiente”

Si lo prefieres escribe una descripción para tu documento y envíalo

Lo mejor de todo es que esta nueva función de WhatsApp está disponible para dispositivos iOS y Android, por lo que ya no hay ningún impedimento para que envíes tus documentos de forma totalmente sencilla, cómoda y gratis. ¡Pruébalo tú mismo!