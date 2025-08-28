¡No pierdas tus playlists favoritas! Guía completa para pasar música de Spotify a Apple Music en iPhone, iPad y Mac

Cambiar de plataforma de música puede sentirse como mudarse de casa. Si estás pensando en pasar música de Spotify a Apple Music, la buena noticia es que en 2025 el proceso se simplificó y ahora puedes llevarte tus canciones y playlists contigo sin dramas. En adn40 te explicamos lo esencial para que disfrutes tu música en la nueva app sin complicaciones.

¿Qué son las apps de streaming de música como Spotify y Apple Music?

Las plataformas de streaming son servicios que permiten escuchar millones de canciones en cualquier momento, sin necesidad de descargarlas. Spotify y Apple Music son dos de las más populares, pero cada una ofrece experiencias diferentes.

Spotify es reconocido por su facilidad de uso, sus recomendaciones basadas en algoritmos y las playlists colaborativas. Apple Music, en cambio, brilla por su integración con iPhone, iPad y Mac, además de ofrecer calidad de audio sin pérdida (Lossless) y funciones exclusivas como estaciones de radio en vivo.

Ambas compiten fuerte, pero la verdadera pregunta es qué hacer si decides cambiar de un servicio al otro.

¿Cómo pasar tu música de Spotify a Apple Music? Paso a paso

En 2025, Apple incorporó una herramienta en colaboración con SongShift y TuneMyMusic que facilitan la transferencia. Ahora, mover tu biblioteca es tan sencillo como:



Abrir Configuración en tu iPhone

Seleccionar “Música”

Solicitar “Transferir desde otros servicios”

En ambos debes de conectar tu cuenta de Spotify, autorizar el acceso y revisar que todo tu contenido esté listo para migrar. Si alguna canción no existe en Apple Music, aparecerá como “necesita revisión” para que elijas una alternativa o la omitas. El proceso puede tardar algunos minutos, según la cantidad de playlists. Es rápido, práctico y evita la frustración de empezar desde cero.

Costos de Spotify y Apple Music en México en 2025

Antes de tomar la decisión, conviene revisar los precios. Spotify en México cuesta:



Individual: 139 por mes o mil 390 por año

Estudiantes: 74 por mes

Duo premium (2 cuentas): 189 por mes o 2 mil 259 por año

Familiar (6 cuentas kids o premium): 239 por mes o 2 mil 860 por año

Apple Music mantiene precios similares:



Individual: 129 pesos por mes o mil 290 pesos por año

Estudiantes: 69 pesos por mes

Familiar: 199 pesos por mes

Solo el plan individual tiene opción de pagar anualmente. Si ya usas dispositivos Apple, la experiencia es más fluida y la diferencia puede inclinar la balanza a su favor.

Alternativas de streaming musical, de paga y gratuitas

Si ninguna de estas dos te convence, YouTube Music ofrece un catálogo muy amplio, incluyendo remixes y contenido exclusivo. Su precio en México es de 159 pesos al mes en el plan individual, 99 pesos al mes en el plan para estudiantes y 319 pesos al mes en el plan familiar con hasta 5 cuentas.

También existen versiones gratuitas como SoundCloud, Deezer Free o Amazon Music Free. Aunque incluyen anuncios y limitaciones, pueden ser opciones atractivas para quienes no quieren pagar una suscripción.

¿Por qué cambiar de Spotify a Apple Music?

Las razones para mudarse son variadas, desde buscar mejor calidad de audio hasta querer aprovechar al máximo un iPhone o Mac. Además, Apple Music innovó con funciones exclusivas y un diseño pensado para su ecosistema.

Si a esto sumamos la posibilidad de transferir tus playlists sin perder nada, el cambio resulta mucho más atractivo. Spotify sigue siendo fuerte, pero Apple Music está listo para conquistar a quienes buscan una experiencia más completa.

