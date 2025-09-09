Estudiante de la UNAM agradeció al Metro CDMX por ayudarla a titularse en CU; en redes siguen su ejemplo

¿Al Metro CDMX ? Además de agradecer a sus padres, a sus maestros y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una joven estudiante recién titulada también le agradeció públicamente al Metro por ayudarla a terminar su carrera universitaria.

Según la joven, sin el apoyo de este sistema de transporte no le hubiera sido posible terminar sus estudios en CU. Tras la publicación, muchos jóvenes estudiantes se unieron a la chica y confirmaron que el Metro CDMX forma parte importante de su formación académica. Te contamos los detalles de esta historia viral.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Una joven se vuelve viral por dar las gracias al Metro CDMX por su apoyo para terminar su carrera

En redes sociales se volvió tendencia la publicación de una joven tiktoker identificada como @marianhoult, quien recordó que hace un año le había agradecido al Metro por ayudarla a terminar su carrera. La joven apareció dentro de la cabina del metro luciendo su título universitario.

“No olvidar que hace un año le agradecí al Metro porque sin él no hubiera podido estudiar en CU (...) Hace un año me titulé y tomé está foto, porque sí, a diario cruzaba del Estado de México a la Ciudad de México para estudiar. Sin el metro no me hubiera titulado”, escribió la chica.

Inmediatamente, su publicación se llenó de mensajes de estudiantes que compartían su punto de vista.

TikTok: @marianhoult Estudiante UNAM agradece al Metro CDMX.

Jóvenes siguen el ejemplo de la estudiante de la UNAM y agradecen al Metro

La publicación donde se ve a Mariana posando con su título dentro de la cabina del Metro alcanzó más de 22 mil likes en TikTok. Además, hubo muchos comentarios de felicitación para la recién titulada.

“Tan criticado pero taaaanto que le debemos”; “Muchas felicidades por tu título. Hace poco egresé de la preparatoria y también le daré las gracias al Metro y tanto que ahora ya seré conductor”; “Gracias Metro y Metrobús por acercarme a mi FES”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la joven.

¿Cuántos estudiantes usan el Metro CDMX para ir a la escuela?

Aunque no hay cifras específicas del número de estudiantes que usan el Metro CDMX, se estima que el 30.7% de los alumnos en la ciudad utiliza el transporte público, de los cuales un 8.8% se traslada específicamente en el Metro, según datos de 2024 del Congreso de la Ciudad de México.

En el caso de los estudiantes de Edomex, estadísticas de Data México revelan que, en 2022, de una matrícula de 257, mil 747 estudiantes en la UNAM, al menos, 80 mil 75 estudiantes vivían en el Edomex. Por lo que miles de estudiantes como Mariana usan el Metro CDMX para llegar a los planteles de la UNAM.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

