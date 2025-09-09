Cajita Feliz de BTS llega a McDonald’s México y este es su primer vistazo

¡Atención ARMY! Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga llegaron a la Cajita Feliz de BTS de McDonald’s y con el objetivo de que los fans de la banda surcoreana no se queden sin las versiones animadas TinyTAN, la empresa los llamó a acudir a las sucuarsales con anticipación.

A través de sus redes sociales, McDonald’s México compartió la figuras de los integrantes de la banda más popular en todo el mundo, tras su éxito comercial y conexión con el público asiático y latinoamericano.

¡Llegó el momento que tanto esperábamos! 😍 La Cajita Feliz de TinyTAN ya está disponible, ve por ella a tu McDonald's favorito. pic.twitter.com/9RPF3L5nEI — McDonald's México (@McDonaldsMexico) September 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es el precio de la Cajita Feliz de BTS?

De acuerdo con fans que viven en Guadalajara y que ya compraron su Cajita Feliz, esta tiene un precio de 105 pesos. Incluye desayuno y la figura TinyTan de alguno de los integrantes de BTS. A los primeros en acudir a las sucursales se les permitió elegir entre los modelos, sin embargo, se desconoce si esto será igual en todas las tiendas.

Se logró amigos 😭



Datos para Guadalajara ⬇️



✅️La cajita feliz de desayuno también te da el tiny tan.

✅️El precio de la cajita feliz será de $105 pesos mexicanos.

✅️Las cajitas no traen numeración pero si el nombre de cada BTS

✅️Al menos a mi si me dejaron elegir. pic.twitter.com/ZsqdKrXsfg — Maria⁷✨⟭⟬E ARE B⟬⟭CK💜 (@bxrahae28) September 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.