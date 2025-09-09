inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

Cajita Feliz de BTS llega a McDonald’s México y este es su primer vistazo

Algunos fans llegaron desde temprano a las sucursales para conseguir las versiones animadas TinyTAN de los integrantes de BTS; este es su precio.

BTS llega a la Cajita Feliz de McDonald’s México y este es su vistazo
@McDonaldsMexico/x
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

¡Atención ARMY! Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga llegaron a la Cajita Feliz de BTS de McDonald’s y con el objetivo de que los fans de la banda surcoreana no se queden sin las versiones animadas TinyTAN, la empresa los llamó a acudir a las sucuarsales con anticipación.

A través de sus redes sociales, McDonald’s México compartió la figuras de los integrantes de la banda más popular en todo el mundo, tras su éxito comercial y conexión con el público asiático y latinoamericano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es el precio de la Cajita Feliz de BTS?

De acuerdo con fans que viven en Guadalajara y que ya compraron su Cajita Feliz, esta tiene un precio de 105 pesos. Incluye desayuno y la figura TinyTan de alguno de los integrantes de BTS. A los primeros en acudir a las sucursales se les permitió elegir entre los modelos, sin embargo, se desconoce si esto será igual en todas las tiendas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!