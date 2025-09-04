¡Con tal de llegar! Captan a joven viajando en una zona prohibida del Metro CDMX

¿Qué has hecho para no llegar tarde? La desesperación de los usuarios del Metro CDMX en las horas pico es tal que son normales los empujones y hasta discusiones; sin embargo, un joven tomó medidas mucho más drásticas para llegar a su destino: decidió viajar en una zona prohibida entre vagones.

Un pasajero que se encontraba dentro del vagón logró captar al joven que se encontraba parado entre vagones y se alcanzaba a ver a través de la ventanilla. Esta situación causó polémica en redes sociales, pues hubo quienes consideraron que el joven tomó una decisión irresponsable que puso en riesgo su vida. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Un joven se vuelve tendencia por hacer un viaje peligroso en el Metro CDMX

La situación en el Metro de la Ciudad de México es cada vez más desesperante, pues además de las continuas fallas en la temporada de lluvias, los retrasos por las mañanas afectan a miles de mexicanos que usan este medio de transporte todos los días.

Al parecer, esta situación provocó que un joven tomará una decisión extrema y se arriesgara a viajar en el acoplamiento de los vagones con tal de llegar a tiempo a sus clases o tal vez a su trabajo.

El video del joven viajando entre vagones crea polémica en el Metro

Cuando un internauta compartió las imágenes del joven viajando en esta zona prohibida del Metro , las redes sociales estallaron pues calificaron la decisión del joven como muy arriesgada. Y es que, viajar en esta zona resulta muy peligroso pues no existe ningún tipo de protección que evite la caída a los rieles, por ejemplo, en caso de un movimiento brusco.

No obstante, también hubo quienes comprendieron la desesperación del joven por llegar a tiempo a sus clases, pues señalaron que existen maestros muy estrictos que no entienden que la situación en el Metro ya es insostenible por la alta demanda de usuarios.

“El profe: ustedes no hacen nada por llegar temprano a la escuela. Yo:"; “Los maestros son cero empáticos, lo sé por experiencia”; “Mi papá y hermano perdieron su trabajo gracias a esta ineficiencia del metro”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Cuáles son las multas por viajar en lugares indebidos del metro?

Entre los comentarios hubo quien señaló que un conocido había cometido esta misma falta y había tenido que pagar una multa costosa. Efectivamente, las multas en el Metro de la CDMX varían según la infracción, aplicando desde arrestos y trabajo comunitario hasta multas de 21 a 40 UMAs, aproximadamente entre $2,178 y $4,342 pesos mexicanos. También existen sanciones más graves como prisión y multas de hasta 108 mil pesos por actos que dañen las instalaciones del Metro.

Algunas infracciones incluyen invadir vagones exclusivos para mujeres, ocupar lugares indebidos o permanecer en el vagón en la terminal, y la imposición de la sanción depende de la ley de Cultura Cívica y el Código Penal de la CDMX.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

