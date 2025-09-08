¡Confirmado! Jawy Méndez es el segundo participante de La Granja VIP

Jawy Méndez es el segundo integrante de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca. El músico, conductor y peleador de Artes Marciales Mixtas, que fue revelado durante el partido México vs Corea del Sur, se une a Alfredo Adame, el primer concursante confirmado que aseguró que viene dispuesto a ganar.

El esperado reality show contará con 16 celebridades que vivirán en una granja y que serán observadas 24/7 por los fans, a través de Disney Plus. Te contamos los detalles.

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP de TV Azteca ?

Hasta este martes 9 de septiembre, TV Azteca únicamente ha dado a conocer dos de los participantes que tratarán de sobrevivir y llegar a la final de La Granja VIP , un reality que pondrá a prueba a 16 granjeros y que probablemente sacará su lado animal.

El primer participante confirmado fue el actor Alfredo Adame, quien en entrevista con adn40, aseguró que será el ganador de La Granja VIP, ya que además de ser el ‘Rey del rating’, es un contrincante fuerte que posee grandes habilidades para adaptarse a cualquier situación.

Asimismo, Adame aseguró que no le teme a las críticas de Lolita Cortés ni a las estrategias del resto de los granjeros, a quienes advirtió que los va a hacer pedazos.

Esta tarde, Jawy Méndez, quien ya ha formado parte de otros realities de TV Azteca como MasterChef Celebrity 2024 y Exatlón México, fue anunciado como el segundo participante de La Granja VIP.

“Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan saco mi lado animal”, aseguró Jawy.

¿Quién es Jawy Méndez, el segundo concursante en La Granja VIP?

Jawy Méndez es una de las personalidades más populares en la actualidad, pues es un fanático de los realities. Seguramente, lo recordarás por ser uno de los finalistas en MasterChef Celebrity 2024 y por hacer una aparición especial en la versión 2025 de la cocina más famosa de México, donde cocinó junto a Anabel Ferreira.

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido en las redes sociales como Jawy Méndez, saltó a la fama en el reality show de MTV, Acapulco Shore donde participó hasta en nueve temporadas.

Además, Jawy es músico y compositor de temas como ‘Ponte pa mí’, ‘Llévame a volar’, ‘Fantasmas’, entre otros. Recientemente, debutó como peleador profesional en Combate Global.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP llegará a las pantallas de televisión el próximo 12 de octubre. El reality contará con la conducción de Adal Ramones, quien tendrá el apoyo de Kristal Silva y Alex Garza. También participarán en el papel de críticos: Lolita Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y El Rey Grupero.

Aparta la fecha y elige a tu celebridad favorita para ganar La Granja VIP. En adn40, te mantendremos al tanto de lo que suceda y muy pronto revelaremos al tercer participante.

