Así funcionará la nueva Tarjeta de Movilidad Virtual para el Metrobús, Metro CDMX y Mexibús

La Ciudad de México (CDMX) muy pronto vivirá una nueva actualización en los procesos de pago en el transporte público, pues se dio a conocer que se está avanzando para el lanzamiento de la Tarjeta de Movilidad Virtual que servirá para ingresar a las instalaciones del Metro, Metrobús y el Mexicable.

Fue durante el primer informe de gobierno emitido por Clara Brugada, que se dio a conocer que este nuevo método de pago servirá por medio de los celulares inteligentes de los usuarios, los cuales ahora podrán servir como la tarjeta de Movilidad Integral que se conoce hoy en día.

¿Cuándo funcionará la nueva Tarjeta de Movilidad Virtual?

Si bien es cierto que durante el informe emitido por la Jefa de Gobierno no se dio a conocer cuándo cuándo podrá entrar en uso la Tarjeta de Movilidad Virtual , se informó que el proyecto va en un 80% de avance en toda la Ciudad de México.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria capitalina, esta nueva herramienta servirá para “eliminar” las barreras que se encuentran hoy en día los usuarios al momento de la adquisición y recarga de las mismas, pues en ocasiones las taquillas y máquinas expendedoras se encuentran con alta afluencia.

Transportes públicos que aceptarán la Tarjeta de Movilidad Virtual

Es importante señalar que esta nueva Tarjeta de Movilidad Virtual no servirá única y exclusivamente para los transportes públicos de la CDMX, pues se informó que se podrá utilizar en los siguientes espacios:

Metro CDMX

Metrobús CDMX

Cablebús

Unidades de RTP y Trolebús

Tren Ligero

Mexibús (Edomex)

Mexicable (Edomex)

¿Cómo será la recarga en la nueva tarjeta virtual?

Con esta nueva opción virtual de la tarjeta antes señalada, ahora los usuarios podrán realizar sus recargas correspondientes a través del celular, lo cual también reducirá los tiempos de cobro correspondientes.

Hasta el momento se desconoce por medio de cuál plataforma se harán las recargas, sin embargo, se prevé que sea a través de la aplicación del gobierno de la CDMX.

¿Qué pasará con la actual Tarjeta de Movilidad Integrada?

A pesar del anuncio es importante señalar que la tarjeta de Movilidad Integrada actual podrá seguir utilizándose, pues el avance tecnológico únicamente funcionará como alternativa para las y los usuarios.

