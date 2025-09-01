¿Afectará tus planes? Lista de las estaciones del Metro CDMX que estarán cerradas en septiembre
Durante el mes de septiembre, habrá algunas estaciones del Metro CDMX que permanecerán cerradas debido a los trabajos de reparación que realiza el gobierno.
Desde hace tiempo, el gobierno capitalino inició la reparación de algunas de las líneas del Metro CDMX ; por esta razón, en septiembre permanecerán cerradas ciertas estaciones, lo cual podría afectar tus planes.
Para que puedas planear tu ruta, en adn40, te tenemos el listado de las estaciones del Metro CDMX que permanecerán cerradas durante el mes patrio.
Lista de estaciones que permanecen cerradas en septiembre
El mes de septiembre es uno de los favoritos de los mexicanos, pues comienzan las celebraciones del Día de la Independencia, por lo que es probable que uses el Metro CDMX para realizar algunos paseos en familia. Y, por supuesto, el 15 de septiembre miles de mexicanos se reúnen en el Zócalo capitalino para dar el famoso Grito de Independencia.
Si estás planeando usar el Metro CDMX durante el mes de septiembre, es importante que consideres que existen algunas estaciones que permanecen cerradas, ya sea por trabajos de reparación o por día festivo. Las estaciones del Metro CDMX que estarán cerradas en septiembre son:
Línea 1 del Metro CDMX:
- Juanacatlán
- Tacubaya
- Observatorio
Estas estaciones de la Línea Rosa del Metro CDMX permanecerán cerradas durante el mes de septiembre por trabajos de reparación. La reapertura de este último tramo dependerá de la conclusión de la estación Observatorio , que funcionará como terminal del Tren Interurbano México-Toluca.
Línea 2 del Metro CDMX:
- Estación Zócalo
Es muy probable que durante la fiesta mexicana del 15 de septiembre, la estación Zócalo del Metro CDMX permanezca cerrada por algunos días; por lo que, si deseas llegar al Centro de la CDMX podrás hacerlo desde las estaciones: Pino Suárez , Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.
¿Qué opciones de transporte hay en las estaciones del Metro CDMX cerradas?
Durante el cierre de las estaciones de la Línea 1 por reparaciones, el gobierno capitalino ha puesto a disposición de los usuarios el servicio de la Red de Transporte de pasajeros (RTP) como apoyo para trasladar a los pasajeros. El servicio de RTP se ofrece en dos circuitos:
- Circuito 1: Sale de la terminal provisional en Chapultepec y va hacia Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.
- Circuito 2: También parte de Chapultepec y cubre la ruta hacia Juanacatlán y Alameda Tacubaya
El servicio de RTP tiene un costo de 5 pesos, y el transbordo con la Línea 1 es gratuito.
¿Cerrará la estación Zócalo el 15 de septiembre?
Cada año, durante la fiesta del Grito de la Independencia, el gobierno capitalino suele cerrar la estación del Metro Zócalo, debido a la gran concentración de ciudadanos que acuden a celebrar la fiesta mexicana. Generalmente, la estación Zócalo permanece cerrada desde un par de días antes de esta importante celebración.
No obstante, en adn40, estaremos al pendiente para actualizar esta información y ayudarte a planear con tiempo tu ruta el próximo 15 de septiembre.
