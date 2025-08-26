Captan a Selena Gomez celebrando su despedida de soltera en una playa mexicana

Selena Gomez está en la cuenta regresiva para su boda con Benny Blanco, por lo que la famosa eligió la hermosa playa de Los Cabos, Baja California Sur, México, para celebrar su despedida de soltera en compañía de sus amigas más cercanas.

Como toda una bride to be, Selena Gomez reunió a sus futuras damas para pasar unos días rodeada de hermosos paisajes y llenarse de buena vibra antes de ‘dar el sí ante el altar’ a su futuro esposo.

Se viralizan fotos de Selena Gomez celebrando en un yate con amigas

En redes sociales, se viralizaron las fotos de Selena Gomez celebrando una despedida de soltera muy íntima, a bordo de un yate en Los Cabos. La famosa que lucía un elegante traje de baño negro sin tirantes se veía muy relajada y feliz en compañía de su prima Priscilla DeLeon, y sus inseparables amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.

La famosa de 33 años de edad siempre se ha distinguido por ser una persona sencilla, por lo que no sorprende que haya elegido celebrar este momento tan especial únicamente con su círculo de amistades más cercano. Aunque, la despedida de soltera de Selena Gomez se trató de un evento muy íntimo también estuvo cargado de mucho amor y energía positiva.

¿Cuándo y cómo será la boda de Selena Gomez?

Aunque la famosa no ha confirmado la fecha de su boda, se especula que podría ser en el mes de septiembre de 2025 cuando una su vida al productor musical y empresario Benny Blanco.

En varias entrevistas, Selena Gomez ha asegurado que su boda será un evento íntimo, lleno de significado personal. Por lo que se entiende que su despedida de soltera haya sido igualmente un evento sencillo.

Además, en un video de TikTok, la estrella de “Only Murders in the Building” también aseguró que no quiere tener un pastel de bodas gigante, en su lugar va a dar como postre “biscuits and gravy”, una receta de su abuela.

Por su parte, Benny Blanco, quien aseguró no poder creer que Selena Gomez haya aceptado casarse con él, aseguró que su boda será un evento relajado y sin presiones.

¿Quién es Benny Blanco el futuro esposo de Selena Gomez?

Benny Blanco es un reconocido productor y compositor de música pop, ganador de premios y conocido por su trabajo con artistas como Katy Perry, Ed Sheeran, Justin Bieber y Selena Gomez y Britney Spears.

Su nombre real es Benjamin Joseph Levin y nació en 1988. Además de su carrera musical, también ha lanzado su propia música y un libro de cocina. Su relación con Selena Gomez se hizo pública en 2023, y en diciembre de 2024, le dio el anillo de compromiso a la cantante.

