Con 4 mil pesos de descuento, Walmart remata MacBook Air Apple de 256GB

¿Buscas renovar tu computadora? Walmart lanzó una atractiva promoción en la popular MacBook Air Apple modelo MGN63LA/A con procesador M1, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD.

Características de la MacBook Air Apple MGN63LA/A de 256GB

Pantalla de 13 pulgadas

Resolución de 2560 x 1600

Sistema operativo MACOS

Chip M1, conocido por su rendimiento eficiente y veloz, ideal tanto para estudiantes como para profesionales

La laptop MacBook Air Apple MGN63LA/A con chip M1 es la combinación perfecta de potencia, portabilidad y elegancia. Equipada con el revolucionario procesador Apple M1, esta laptop ofrece un rendimiento excepcional y una eficiencia energética sobresaliente, permitiéndote trabajar, estudiar o disfrutar de tu contenido favorito durante horas sin preocuparte por la batería. Sus 8GB de RAM aseguran una experiencia fluida al ejecutar múltiples aplicaciones, mientras que el almacenamiento SSD de 256GB proporciona velocidad y espacio suficiente para tus archivos más importantes. La pantalla Retina de 13.3 pulgadas brinda imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para tareas creativas o entretenimiento. Además, su diseño ultradelgado y ligero hace que esta laptop sea fácil de transportar a cualquier lugar. Con la MacBook Air M1, disfrutarás de un sistema silencioso, sin ventilador, y de la integración perfecta con el ecosistema Apple. Es la laptop ideal para quienes buscan productividad, estilo y tecnología de vanguardia en un solo equipo -indica Walmart en la descripción del producto.

Precio de la MacBook Air Apple MGN63LA/A de 256GB

La computadora se vende a tan solo $11,690, una rebaja significativa desde su precio original de $15,999.

Esta promoción representa un ahorro de $4,309, convirtiéndola en una de las mejores ofertas actuales en laptops de alta gama dentro del mercado. Además, los consumidores podrán aprovechar el plan de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con pagos mensuales de $779.33.

