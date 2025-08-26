Captan a decenas de personas que corrían despavoridas en Paseo de la Reforma, CDMX; esto sabemos

¿Qué pasó en Paseo de la Reforma? El fin de semana se viralizaron, en redes sociales, videos en los que se puede ver a decenas de personas que corrían despavoridas sobre esta importante avenida, en la Ciudad de México.

Los videos que muestran a decenas de personas corriendo y lanzándose a la importante vialidad de la CDMX sin importarles la presencia de los automovilistas, simplemente, mostraban a extras que participaron en la filmación de la cinta “Godzilla x Kong: Supernova”. Te contamos los detalles de este divertido suceso en la capital del país.

¿Por qué corrían personas en Paseo de la Reforma?

El pasado sábado 23 de agosto, la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México se convirtió en el set de filmación de la nueva película “Godzilla x Kong: Supernova”. La escena que se grababa en esta importante vialidad desconcertó a varios automovilistas que lograron captar imágenes de decenas de personas corriendo despavoridas, aunque aparentemente sin razón alguna.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver que un gran número de extras huyendo entre gritos y corriendo en medio del tráfico que se mantenía detenido en los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Cultura de la CDMX había emitido un comunicado en el que avisaba a los capitalinos que la importante vialidad permanecería cerrada porque habían otorgado permisos para que se llevaran a cabo trabajos de filmación

“Los carriles centrales del Paseo de la Reforma, en el tramo de la Columna de la Independencia a la Glorieta de la Diana Cazadora, permanecerán cerrados hasta las 15:30 horas”, se leía en el aviso.

Asimismo, hubo cortes a la circulación en la calle de Florencia en sus intersecciones con Hamburgo y Londres.

¿De qué se trata la película Godzilla x Kong: Supernova?

La nueva película del “Monsterverse” de Legendary Pictures, tendrá por título, “Godzilla x Kong: Supernova”. La historia de esta nueva entrega llevará a Godzilla y a Kong a enfrentar una nueva amenaza que surge desde la misteriosa Tierra Hueca: el villano Rey Skar, una criatura poderosa con habilidades mágicas que busca destruir el mundo de la superficie.

El rodaje en la CDMX anuncia que la capital mexicana será el escenario de la destrucción provocada por el Rey Skar. Pues, además de las grabaciones en Paseo de la Reforma, trascendió que la película también usó como escenario al Palacio de Bellas Artes . ¿Godzilla y Kong lograrán salvar la capital azteca? Tendremos que esperar para descubrirlo.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Godzilla que grabó en la CDMX?

Si eres fan del Monsterverse y ya estás desesperado por ver cómo se verá la CDMX destruida por un monstruo villano, te contamos que la cinta “Godzilla x Kong: Supernova” ya tiene fecha de estreno: 26 de marzo de 2027.

Los famosos que verás en pantalla serán Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Brian Tyree Henry y Dan Stevens. A ellos se unen Sam Neill, Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Matthew Modine y Alycia Debnam-Carey.

