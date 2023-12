Selena Gomez comparte fotografía con su novio Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco podría ser la nueva pareja del momento. La ahora confirmada pareja demostró su cariño en una reciente foto que la cantante publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se ve al productor musical abrazándola con ternura.

La estrella de 31 años, que recientemente lanzó su canción Single Soon, sorprendió a sus fans al compartir una imagen en blanco y negro en sus stories, donde se aprecia el rostro feliz de Gomez y el torso de Blanco, que lleva una camiseta blanca y tiene el pelo rizado.

Selena Gomez, intérprete de Lose You to Love Me, respondió a los comentarios sobre una publicación anterior junto a Blanco, con quien parece que lleva seis meses saliendo. Así escribió un emotivo mensaje sobre ahora novio: “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta”, afirmó Gomez. Y añadió: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

@selenagomez vía Instagram Selena Gomez y Benny Blanco a través de redes sociales

Gómez ya había dado pistas sobre su relación con Blanco, de 35 años, en una publicación del 4 de diciembre, donde comentó “Hechos” a un post que especulaba sobre su romance. "Él es mi todo absoluto en mi corazón”, confesó.

Además, la cantante lució un anillo especial en su dedo anular izquierdo, que tiene un diamante y una letra “B” de Benny. Aunque la pareja es relativamente nueva, Selena Gomez y Blanco se conocen desde hace tiempo, ya que colaboraron en el éxito bilingüe de 2019, I Can’t Get Enough.

Blanco es un reconocido productor musical que ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Katy Perry, Justin Bieber y The Weeknd. A pesar de la confirmación de su noviazgo, Gómez había declarado que estaba soltera en agosto.

La tristeza se fue: Selena Gomez se encuentra en un lugar distinto

Durante una reciente entrevista para SiriusXM Hits 1 LA, la estrella y celebridad compartió que “no hay una sola canción triste” en su próximo álbum.

“Realmente no siento que tenga nada dentro de mí para escribir algo negativo”, dijo Gomez. “Simplemente ya no coincide con el lugar en el que estoy”.

