¡Se casan! Taylor Swift le dio el sí a Travis Kelce y presume lujoso anillo de compromiso

¡Le dijo que sí! Taylor Swift se acaba de comprometer con su novio, Travis Kelce. A través de sus redes sociales, la famosa cantante estadunidense compartió la feliz noticia con sus seguidores.

Con un carrusel de románticas imágenes, Taylor Swift compartió el instante en el que su novio se arrodilló para preguntar si quería ser su esposa. En otra de las fotografías pudimos ver el lujoso anillo que le entregó Travis Kelce a su futura esposa, luego de dos años de noviazgo.

Este martes 26 de agosto de 2025, es un día memorable para miles de fans de Taylor Swift alrededor del mundo, pues la exitosa cantante acaba de comprometerse con su novio el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce .

En su cuenta de Instagram, la famosa compartió cómo vivió ese momento tan especial en el que su novio se arrodilló para pedirle que se convierta en su esposa. Para hacer esta pregunta que cambiará sus vidas, Travis Kelce eligió un escenario sumamente mágico y lleno de color muy al estilo y nivel de su novia.

El jugador de americano le entregó el anillo a su ahora prometida en un jardín lleno de flores y con un columpio para dos. En las imágenes se puede ver a Taylor Swift visiblemente emocionada y enamorada de su novio, quien está verdaderamente feliz de haber recibido un ‘sí’.

Por supuesto, Travis Kelce le entregó a su hermosa novia un lujoso anillo de diamantes que bien compite con la joya que recibió recientemente Georgina Rodríguez , la prometida del astro del futbol portugués Cristiano Ronaldo.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Luego de sufrir varias decepciones amorosas, la cantante de 35 años parece haber encontrado a su príncipe azul. Travis Kelce y Taylor Swift comenzaron a salir en algún momento del verano de 2023. Aunque al inicio, la pareja optó por mantener su noviazgo, para septiembre del mismo año, la famosa no pudo resistir más y fue captada en en un partido de los Chiefs apoyando a Kelce desde las gradas.

A partir de entonces, la cantante no dejó de asistir a varios juegos del equipo e incluso una de sus apariciones más recordadas fue en el Super Bowl, donde Swift celebró el triunfo de los Chiefs besando a su novio en plena cancha. Por su parte, Kelce también aprovechó cualquier oportunidad para viajar y alcanzar a su novia en algunas de las paradas de su exitosa gira mundial Eras Tour.

Definitivamente, nos encanta esta pareja y ya estamos imaginando el vestido de novia y la boda de ensueño de Taylor Swift. ¿Se lo imaginan?

