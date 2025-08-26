¿Ligar por Spotify? Ahora se podrán mandar mensajes privados en la aplicación

Hablar por mensajes era algo reservado para aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Messenger o incluso Instagram, pero, hacerlo por Spotify era algo que pocas personas habían pensado, sin embargo, ahora será una realidad con la nueva actualización de la app de música.

Sí, ahora Spotify servirá para mandar mensajes y hablar con personas, además de que seguirá siendo una biblioteca confiable con música y pódcast. El objetivo es simple: mantener a los usuarios dentro de la aplicación el mayor tiempo posible.

¿Cómo es la nueva función de mensajes en Spotify?

La intención de implementar mensajes en Spotify es chatear entre amigos, compartir playlist o canciones más fácilmente y hablar de la música que la otra persona esté escuchando. La función será exclusiva para usuarios mayores de 16 años y, por el momento, se implementará en mercados seleccionados.

Ahora Spotify tendrá una bandeja de “mensajes”, en donde podrán ver los chats privados. Serán similares a las otras aplicaciones, con emojis y otros caracteres. Además, las conversaciones serán cifradas para la privacidad del usuario.

¿Cómo será la privacidad de mensajes en Spotify?

Aunque claro, implementar esta opción implica un riesgo, como lo es el spam, mensajes ofensivos, acoso e intimidación, por lo que antes de comenzar cualquier conversación, el usuario aceptará o rechazará el chat.

Asimismo, se implementará la opción de bloquear a contactos y reportar contenido ofensivo. Sabemos que miles de personas usarán los mensajes de Spotify para ligar, pero si llegan a incomodar a la persona, podrán ser sancionados.

Los nuevos costos de Spotify en México

Con la intención de mejorar la experiencia del usuario y destacar de su competencia, Spotify explicó que aumentará los precios en sus suscripciones, para utilizar ese dinero en la innovación de sus funciones. En el caso de México, el costo de Spotify será de:



Plan Individual: $139 pesos al mes (antes era de $129 pesos)

(antes era de $129 pesos) Plan para Estudiantes: $74 pesos al mes (antes era de $69 pesos)

(antes era de $69 pesos) Plan Dúo: $189 pesos al mes (antes era de 169 pesos)

(antes era de 169 pesos) Plan Familiar: $239 pesos al mes (antes era de 199 pesos)

Cabe destacar que el aumento no será únicamente en México, ya que se aplicará en toda América Latina, así como otras tarifas en Estados Unidos, en África, en Europa y en Asia.

