Tres perritos observan la cirugía de su oso de peluche; sus reacciones son lo más tierno que verás hoy

Ver videos de perritos antes de dormir es siempre una caricia para el alma, ¿cierto? Pero, estamos seguros que este nivel de ternura no lo has visto jamás. Y es que, un video viral triunfó en redes sociales cuando mostró a tres perritos presenciando la cirugía del oso de peluche que destrozaron. Te prometemos que sus reacciones no tienen desperdicio.

Los juguetes de peluche son los favoritos de las mascotas ; no obstante, son muy propensos a sufrir desperfectos durante el juego. Justo esto fue lo que le pasó a tres lomitos que fueron castigados presenciando una complicada cirugía. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Perritos conquistan las redes con tierno video en la cirugía de su oso

Las redes sociales se acaban de volcar de ternura, debido a un video de perritos que nadie sabía que necesitaba. Y es que, ¿qué haces cuando tu perrhijo rompe sus juguetes? Una internauta compartió la dura medida que tuvo que tomar con sus perros luego de que rompieron su osito de peluche.

En el video se puede observar que la dueña de las tiernas mascotas optó por hacerlos presenciar la dura cirugía que le tuvo que practicar al oso de peluche que había perdido su relleno.

Los pequeños perros usan cubrebocas, gorritos y bata de hospital y tuvieron que quedarse parados junto a la plancha en la que operaban al oso de peluche. Los cachorros no pudieron evitar las caritas de preocupación, mientras veían cómo su humana cosía al osito con una aguja gigante. Ahora, los tres traviesos deberán de esperar la recuperación de su oso ante de volver a jugar con él.

¿Qué le pasó al osito de peluche de los tres perritos virales?

A lo largo del clip, pudimos ver qué fue lo que le pasó al osito de peluche, pues en las cámaras de video que la dueña de los perritos tiene en casa, se pudo observar a las pequeñas mascotas jugando con el oso.

Los tres perritos jalonearon y mordisquearon al oso de peluche hasta que lograron romperle la pancita y sacarle el relleno. La diversión terminó cuando regresó su dueña y descubrió el desastre que habían hecho los pequeños perros traviesos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que los perritos merecían ese castigo?

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos