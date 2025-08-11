FOTO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian boda con lujoso anillo de compromiso

¡Habrá boda! Cristiano Ronaldo se decidió y acaba de pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez, tras nueve años de amor y cinco hijos. La pareja finalmente se dio el “sí acepto” ante al altar y presumieron su compromiso en redes sociales con una romántica fotografía en la que destaca el lujoso anillo de compromiso de la modelo e influencer.

Por supuesto, la noticia de la boda de Cristiano Ronaldo causó conmoción en redes sociales, pues los fans de la pareja llevan años esperando que finalmente se conviertan en marido y mujer para que todos podamos creer en el amor verdadero. Te contamos los detalles.

Georgina Rodríguez presume anillo de compromiso con Cristiano Ronaldo y hace explotar las redes

Este lunes 11 de agosto, los fans de Georgina Rodríguez se despertaron con una hermosa noticia, Cristiano Ronaldo finalmente le pidió matrimonio y colocó en su dedo un impresionante y lujoso anillo de compromiso.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la famosa junto a una imagen en la que se pueden ver las manos juntas de ambos, mientras están juntos en la cama.

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 cuando el capitán de la selección de Portugal fue a comprar ropa a una boutique exclusiva en la que ella trabajaba como dependienta. Desde el primer momento, el futbolista quedó enamorado de la sencillez y belleza de la joven Georgina y comenzaron a salir.

La pareja hizo oficial su noviazgo en 2017, cuando Georgina Rodríguez pareció por primera vez acompañando a CR7 en la ceremonia de la FIIFA The Best awards, donde él fue galardonado como el mejor jugador del año.

La pareja comenzó una familia en ese mismo año, cuando Georgina Rodríguez dio a luz a su primera hija con Cristiano, Alana Marina. No obstante, Georgina ya fungía como madre de los tres hijos del astro del futbol portugués pues desde el principio demostró un gran gusto por los niños y la vida familiar, una de las características que le encantan a Cristiano Ronaldo de su novia.

En 2022, la pareja esperaba mellizos; sin embargo, sufrieron la pérdida de uno de ellos. Tras nueve años de amor, cinco hijos y carrera exitosas, la pareja se mostraba más sólida que nunca, por lo que el anuncio del matrimonio llega en un momento perfecto, pues ambos podrán compartir con sus hijos el que será uno de los días más importante de sus vidas.

